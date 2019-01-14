Спорт

И прачечная, и кухня, — Зинченко рассказал о системе штрафов в «МанСити»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, забивший на прошлой неделе свой первый мяч в футболке «Манчестер Сити», рассказал о системе наказаний в именитом клубе.

«Допустим, в 9:30 утра у нас тренировка. Мы должны приехать и расписаться. Человек, который сидит с этим листом бумаги, он встает в 9:30 и уносит лист. Тот, кто не расписался, уже оштрафован.

Раньше штраф измерялся в деньгах, а сейчас — это рулетка. Нас собирают в зале для теории и выносят рулетку. Ты ее крутишь. Может выпасть прачечная. Ты должен уделить полтора часа времени и постирать вещи. Кухня, столовая. Может выпасть помыть бутсы после тренировки всей команде.

К примеру, де Брюйне и Ляпорту выпало провести тренировки детской команды. Есть сектор «счастливчик», когда ты ничего не делаешь, но никому еще не выпадал. Есть — invite your friend. Ты выбираешь друга, он крутит рулетку, и вы выполняете задание вдвоем.

Есть еще такой сектор — оплатить ужин тренерскому штабу или всей команде", — рассказал Александр Зинченко в интервью каналу «КраСава» в Youtube.

Напомню, что Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В этом сезоне он провел за «горожан» 11 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пас Зинченко помог «Манчестер Сити» прервать серию поражений.

Фото Getty Images



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