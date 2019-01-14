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Мир

Пятиметровый крокодил заживо съел женщину-биолога (фото, видео)

20:30 14 января 2019   210
Дэйзи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В индонезийской провинции Северный Сулавеси произошла трагедия. В научной лаборатории CV Yosiki, где содержались пресмыкающиеся, пятиметровый крокодил по кличке Мерри затащил к себе в вольер и съел заживо кормившую его мясом женщину-биолога — 44-летнюю Дэйзи Туво. Рептилия оторвала женщине руку и растерзала тело.

Сотрудники лаборатории заметили труп в пасти Мерри. И лишь с большим трудом сумели отобрать у крокодила его недоеденную жертву: он оказывал яростное сопротивление.

Предполагают, что Мерри удалось встать на задние лапы, подпрыгнуть вверх и, перебравшись через бетонную стену высотой 2,5 метра, схватить женщину.
Как пишет издание The Mirror, Дэйзи была ведущим ученым лаборатории. Коллеги характеризуют ее как тихого человека, любившего животных.

Мерри всегда отличался агрессивным поведением. Ранее он убил другого крокодила — своего соседа по вольеру.

Полиция в настоящее время разыскивает владельца крокодила — японского бизнесмена, который учредил лабораторию, чтобы выяснить, было ли у него разрешение на содержание опасных животных.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Бразилии аллигатор выбрался в город и напал на человека.

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