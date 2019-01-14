Шоу-бизнес

"Аквамен" вошел в элитный клуб фильмов, собравших более миллиарда долларов в прокате

В понедельник, 14 января, стало известно, что американский фильм «Аквамен» собрал в мировом прокате 1 миллиард 20 миллионов долларов. Это ему удалось сделать с 13 декабря 2018 года, когда блокбастер режиссера Джеймса Вана появился в кинотеатрах разных стран, включая Украину. Напомним, главные роли в картине исполнили Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Дольф Лундгрен. Затраты на съемки составили 160 миллионов долларов.

«Аквамен» стал 37-м фильмом в истории мирового кинематографа, который сумел преодолеть отметку в миллиард долларов. Приведем обновленный список этого элитного клуба.

1. «Аватар» — 2 миллиарда 788 миллионов долларов

2. «Титаник» — 2 миллиарда 187,5 миллиона долларов

3. «Звездные войны: Пробуждение силы» — 2 миллиарда 68,2 миллиона долларов

4. «Мстители: Война бесконечности» — 2 миллиарда 48,4 миллиона долларов

5. «Мир Юрского периода» — 1 миллиард 671,7 миллиона долларов

6. «Мстители» — 1 миллиард 518,8 миллиона долларов

7. «Форсаж 7» — 1 миллиард 516 миллионов долларов

8. «Мстители: Эра Альтрона» — 1 миллиард 405,4 миллиона долларов

9. «Черная пантера» — 1 миллиард 346,9 миллиона долларов

10. «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — 1 миллиард 341,7 миллиона долларов

11. «Звездные войны: Последний джедай» — 1 миллиард 332,5 миллиона долларов

12. «Мир Юрского периода 2» — 1 миллиард 309,5 миллиона долларов

13. «Ледяное сердце» — 1 миллиард 276, 5 миллиона долларов

14. «Красавица и чудовище» (2017 год) — 1 миллиард 263,5 миллиона долларов

15. «Суперсемейка 2» — 1 миллиард 242,8 миллиона долларов

16. «Форсаж 8» — 1 миллиард 236 миллионов долларов

17. «Железный человек 3» — 1 миллиард 214,8 миллиона долларов

18. «Миньоны» («Посипаки») — 1 миллиард 159,4 миллиона долларов

19. «Первый мститель: Противостояние» — 1 миллиард 153,3 миллиона долларов

20. «Трансформеры: Темная сторона Луны» — 1 миллиард 123,8 миллиона долларов

21. «Властелин колец: Возвращение короля» — 1 миллиард 119,9 миллиона долларов

22. «007: Координаты Скайфолл» — 1 миллиард 108,6 миллиона долларов

23. «Трансформеры: Время вымирания» — 1 миллиард 104,1 миллиона долларов

24. «Темный рыцарь возвращается» — 1 миллиард 84,9 миллиона долларов

25. «История игрушек 3» — 1 миллиард 67 миллионов долларов

26. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — 1 миллиард 66,2 миллиона долларов

27. «Бунтарь Один. Звездные войны. История» — 1 миллиард 56,1 миллиона долларов

28. «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — 1 миллиард 45,7 миллиона долларов

29. «Гадкий я 3» — 1 миллиард 34,8 миллиона долларов

30. «Парк юрского периода» — 1 миллиард 29,2 миллиона долларов

31. «В поисках Дори» — 1 миллиард 28,6 миллиона долларов

32. «Звездные войны: Эпизод I. Призрачная угроза» — 1 миллиард 27 миллионов долларов

33. «Алиса в стране чудес» — 1 миллиард 25,5 миллиона долларов

34. «Зоотрополис» — 1 миллиард 23,8 миллиона долларов

35. «Хоббит: Неожиданное путешествие» — 1 миллиард 21,1 миллиона долларов

36. «Аквамен» — 1 миллиард 20,3 миллиона долларов

37. «Темный рыцарь» — 1 миллиард 4,9 миллиона долларов.

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