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Известный режиссер считает видео убийства Захарченко постановкой
Известный украинский режиссер Сергей Лозница считает, что обнародованное российскими СМИ видео, на котором якобы запечатлен момент убийства главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко является постановочным.
«Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity (за сценарием), не следил за вторым планом», — заявил он, сообщает Укринформ.
Лозница обратил внимание, что на видео машины находятся в разных положениях.
«Они физически не могут перепрыгнуть в другое место за те буквально 3 или 5 секунды», — пояснил режиссер.
Кроме того, он отметил, что некачественно сделаны и спецэффекты.
«Да, я думаю, что это постановочное видео», — пришел к выводу режиссер, при этом отметив, что говорит исключительно о видео.
Как писали «ФАКТЫ», 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер донецких террористов Александр Захарченко.
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