15 января 2019

Не спешите с выводами. Даже в ситуациях, которые порой кажутся настолько простыми и понятными, что и спорить-то не о чем. А о чем тут спорить, когда чёрное выглядит чёрным, а белое — белым?..

Не спешить судить о людях по их одежде или по первому впечатлению, вызванному их поведением, которое вам кажется странным. Хотя в чем тут сомневаться, скажет кто-то, если человек ведёт себя, как пьяный? Ведь очевидно же, что он нетрезв…

Не все так просто, как кажется на первый взгляд. И каждому из нас, наверное, приходилось в этом убеждаться, обманываясь первым впечатлением и спеша делать выводы, которые, как потом оказывалось, совсем не соответствовали действительности. И мы не раз давали себе зарок быть внимательнее к другим людям и не спешить с оценками их некоторых поступков. А потом снова и снова «покупались на мякине» в ситуациях, которые представлялись нам настолько очевидными, что выводы, казалось, лежали на поверхности. Оставалось только озвучить своё суждение… А оно потом оказывалось неверным.

На заре творческой юности я часто вспоминал историю с одним знаменитым советским фельетонистом, который в газетной публикации хлестко высек руководство коммунального хозяйства советской столицы за то, что во время проливного дождя оно выводило на улицы города сотни поливальных машин. Они, дескать, вели себя нелепо, глупо, бессмысленно — ведь в момент, когда потоки дождевой воды смывают с проезжей части всю грязь и пыль, казалось абсурдным тратить огромные «народные деньги» на дополнительный полив дорог. Это казалось очевидным!.. Каким же невероятным был вывод специалистов, приславших в газету аргументированное разъяснение! Оказывается, работа поливальных машин в период сильного дождя экономит (!) невероятно большие средства на том, что усилия коммунальщиков зачищают мощную работу природной стихии…

Очевидное не всегда бывает вероятным. Особенно в обыденной жизни. Недавно услышал рассказ, от которого мне стало не по себе. Как будто самому пришлось в той ситуации оказаться. В купе поезда, в котором ехали немолодые уже муж с женой, зашёл мужчина с сыном лет 25. Дело было летом, и молодой человек, сев у открытого окна, вдруг начал восторженно реагировать на то, что происходило перед его глазами:

- Папа, папа, смотри. Ты видишь, как деревья стремительно движутся назад?.. А облака не отстают от нашего поезда! Ты видишь, как дождинки касаются моего лица…

Юноша продолжал восторгаться обычным. А невольным свидетелям его восторгов оставалось только переводить удивленные взгляды со странного молодого человека на его отца, с умилением кивавшего в ответ на детские вопросы.

Когда мужчины вышли в тамбур покурить, потрясённый пассажир, переживая увиденное и желая хоть чем-то помочь несчастному, как ему казалось, отцу, участливо посоветовал:

- Может быть, вам стоит показать сына хорошему врачу?

- А мы сейчас от хорошего врача как раз и возвращаемся. Он сделал операцию, после которой сын впервые в жизни начал видеть…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Всем нам — пореже делать поспешные выводы, которые на самом-то деле могут только нас самих вводить в заблуждение.