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Знаменитый футболист объявил о помолвке с «Мисс Турция» (фото)
Чемпион мира в составе сборной Германии, 30-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Езил объявил о помолвке с 25-летней моделью шведско-турецкого происхождения, «Мисс Турция"-2014 Амине Гюльше, представлявшей свою страну на конкурсе «Мисс мира».
Романтические отношения у пары завязались летом 2017 года. После участия в «Мисс Турция» и «Мисс мира» Амине снялась в «мыльном» турецком телесериале «Никогда не откажусь». Кстати, отец девушки тоже имеет отношение к профессиональному спорту: он мастер спорта по метанию диска.
Еще Месут и Амине могли сойтись на почве патриотизма. Как известно, Езил вырос в немецком Гельзенкирхене в семье переселенцев из Турции и до четырех лет разговаривал только на турецком языке. У его же невесты есть тату с надписью «Я счастлива, что я турчанка».
Кстати, в свое время Езил встречался с немецкой певицей Мэнди Капристо, но пару лет назад пара рассталась.
Напомню, что Месут Езил один из самых титулованных немецких футболистов. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира-2014, а также «бронзу» мирового первенства-2010 и Евро-2012. В футболке «Вердера» ему покорился Кубок Германии, в составе «Реала» — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а в рядах «Арсенала» полузащитник по три раза добыл Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-одноклубник Шевченко женится второй раз.
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