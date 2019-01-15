Знаменитый футболист объявил о помолвке с «Мисс Турция» (фото)

Спорт

Чемпион мира в составе сборной Германии, 30-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Езил объявил о помолвке с 25-летней моделью шведско-турецкого происхождения, «Мисс Турция"-2014 Амине Гюльше, представлявшей свою страну на конкурсе «Мисс мира».

Романтические отношения у пары завязались летом 2017 года. После участия в «Мисс Турция» и «Мисс мира» Амине снялась в «мыльном» турецком телесериале «Никогда не откажусь». Кстати, отец девушки тоже имеет отношение к профессиональному спорту: он мастер спорта по метанию диска.

Еще Месут и Амине могли сойтись на почве патриотизма. Как известно, Езил вырос в немецком Гельзенкирхене в семье переселенцев из Турции и до четырех лет разговаривал только на турецком языке. У его же невесты есть тату с надписью «Я счастлива, что я турчанка».

Кстати, в свое время Езил встречался с немецкой певицей Мэнди Капристо, но пару лет назад пара рассталась.

Напомню, что Месут Езил один из самых титулованных немецких футболистов. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира-2014, а также «бронзу» мирового первенства-2010 и Евро-2012. В футболке «Вердера» ему покорился Кубок Германии, в составе «Реала» — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а в рядах «Арсенала» полузащитник по три раза добыл Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-одноклубник Шевченко женится второй раз.

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