Москва требует от Токио признать Курилы российскими

Мир

В понедельник, 14 января, в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Обсуждался вопрос заключения мирного договора между двумя странами. Такого соглашения не существует десятки лет. Попытка подписания мирного договора была предпринята между СССР и Японией после окончания Второй мировой войны. Переговоры в 1951 году зашли в тупик из-за Сахалина и Курильских островов, которые раньше были японскими, а после капитуляции Японии Советский Союз объявил их своей территорией. С тех пор Токио настаивает на возвращении хотя бы Курил и называет их своими «северными территориями».

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили активизировать процесс заключения мирного договора между двумя странами. Абэ пообещал «поставить точку» в споре о принадлежности Курильских островов. Это дало повод для возникновения острой дискуссии на тему, согласится ли Москва пойти на территориальные уступки или нет.

Первый раунд переговоров между Лавровым и Коно, похоже, положил конец этим спорам. Японский министр даже отказался от совместной пресс-конференции, чем вызвал недовольство представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала отказ Коно «странным и противоречивым».

Глава МИД Японии не стал оправдываться перед российскими журналистами. Вместо этого Коно четко объяснил свою позицию в эфире японского телеканала NHK. «Мы проводим переговоры, а не обычную встречу. Я не слышал о том, чтобы во время переговоров проводились итоговые пресс-конференции», — подчеркнул министр. Раскрывать детали позиции Токио на переговорах Коно не стал.

Перед журналистами в Москве выступал один Лавров. Он явно был не в духе. В отличие от японского коллеги глава МИД РФ требования Кремля озвучил публично.

Япония должна признать, что Курильские острова принадлежат России. «Это базовая позиция России, которая не обсуждается», — подчеркнул Лавров. Он добавил, что никакого пересмотра итогов Второй мировой войны не будет.

Далее Москва «хочет прорывных экономических проектов на Курилах». Несколько лет назад страны договорились о совместной экономической деятельности на этих островах, но утвержденные проекты «реализуется в очень-очень скромных, не впечатляющих размерах».

Россия предлагает также полностью отменить визы для въезда российских граждан в Японию. Лавров считает, что нет никаких препятствий для полного перехода на безвизовый режим. Его введение российский министр назвал «глобальной целью» Москвы. Для начала он предложил ввести безвиз для жителей Сахалина и японского острова Хоккайдо.

Отдельно Лавров выразил возмущение попытками США вмешаться в переговорный процесс между Россией и Японией. То, что Вашингтон пытается это сделать, следует, по мнению главы МИД РФ, из недавнего заявления советника Синдзо Абэ. Помощник премьер-министра Японии сказал, что США должны быть заинтересованы в заключении мирного договора между Россией и Японией, поскольку это поможет «сдерживанию Китая». «Это возмутительное высказывание. Мы сегодня об этом со всей откровенностью сказали…» — заявил Лавров на пресс-конференции.

Во вторник, 22 января, запланирована встреча Путина и Абэ. Теперь условия мирного договора будут обсуждать первые лица двух государств.

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