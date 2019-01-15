Известный футболист врезался в авто с беременной пассажиркой (фото)

Спорт

Футболист «Индепендьенте» и сборной Аргентины Алан Франко устроил ДТП в Буэнос-Айресе, информирует The Star. 22-летний защитник после вечеринки по случаю дня рождения своего друга врезался в машину, в которой на пассажирском сиденье находилась беременная девушка.

20-летняя Камила Каррера, которая на седьмом месяце беременности, получила перелом ребра и была госпитализирована. К счастью, ее ребенку ничего не угрожает.

Полиция провела тест на алкоголь для 22-летнего Франко, но не стала разглашать его результаты. При этом сторона пострадавшей утверждает, что игрок спешно выкидывал из машины банки из-под пива и теперь пытается откупиться от полиции.

Отмечу, что Алан Франко, которым предметно интересуется португальский «Порту», в составе «Индепендьенте» завоевал Южноамериканский кубок, а в прошлом году дебютировал в сборной Аргентины в товарищеском поединке против Гватемалы (3:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Баварии» разбил вдребезги свой дорогущий спорткар.

Фото Ole.com.ar



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