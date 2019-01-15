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Феерическое выступление гимнастки взорвало зал (видео)
21-летняя американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета, который проходил в Лос-Анджелесе.
Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.
isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. pic.twitter.com/pqUzl7AlUA— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 января 2019 г.
Добавлю, что Кейтлин выступает исключительно за университетскую команду, и уже не впервые получает наивысшие оценки от судей за свои выступления. В 2012-м тогда еще 15-летняя Охаши завоевала пять золотых медалей на Юношеских Тихоокеанских Американских играх, проходивших в городе Эверетт (штат Вашингтон), а в 2018-м выиграла вместе с командой «золото» чемпионата США среди университетов и стала лучшей по итогам года в вольной программе.
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