Феерическое выступление гимнастки взорвало зал (видео)

Спорт

21-летняя американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета, который проходил в Лос-Анджелесе.

Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.

Добавлю, что Кейтлин выступает исключительно за университетскую команду, и уже не впервые получает наивысшие оценки от судей за свои выступления. В 2012-м тогда еще 15-летняя Охаши завоевала пять золотых медалей на Юношеских Тихоокеанских Американских играх, проходивших в городе Эверетт (штат Вашингтон), а в 2018-м выиграла вместе с командой «золото» чемпионата США среди университетов и стала лучшей по итогам года в вольной программе.

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