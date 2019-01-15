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Спорт

Феерическое выступление гимнастки взорвало зал (видео)

11:59 15 января 2019   326
Феерическое выступление гимнастки взорвало зал (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

21-летняя американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета, который проходил в Лос-Анджелесе.

Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.

Добавлю, что Кейтлин выступает исключительно за университетскую команду, и уже не впервые получает наивысшие оценки от судей за свои выступления. В 2012-м тогда еще 15-летняя Охаши завоевала пять золотых медалей на Юношеских Тихоокеанских Американских играх, проходивших в городе Эверетт (штат Вашингтон), а в 2018-м выиграла вместе с командой «золото» чемпионата США среди университетов и стала лучшей по итогам года в вольной программе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский баскетболист произвел фурор в лагере НБА.

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