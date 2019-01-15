Старт этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге отменен: названа причина

Спорт

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил отмену стартовой гонки (мужской спринт) на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге (на фото — биатлонный стадион 15 января), которая должна была состоятся в среду, 16 января. Причина — сильные снегопады, обрушившиеся на Германию.

«В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», — сказано в Twitter IBU.

Пока же тренеры сборной Украины обнародовали составы команд на этап Кубка мира в Рупольдинге. В мужских состязаниях выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. У женщин Украину представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина.

Кстати, во время паузы в состязаниях наши биатлонисты Анастасия Меркушина, которой 14 января исполнилось 24 года, и Дмитрий Пидручный прошли медицинское обследование в одной из клиник Мюнхене.

К счастью, проведенная магнитно-резонансная томография серьезных проблем не выявила. Как сообщил сайту biathlon.com.ua президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, проблемы Меркушиной с коленом были связаны со скоплением жидкости и образованием опухоли в районе коленного сустава. После проведения специальных процедур спортсменка на два дня освобождена от нагрузок, после чего сможет вернуться к стартам. Правда, для полного избавления от этой проблемы необходима инъекция, требующая специального разрешения Всемирного антидопингового агентства.

Что же касается Пидручного, то у него небольшие проблемы с мышцей плеча. С капитаном нашей команды работают доктор и физиотерапевт, после чего будет ясно: сможет ли Дмитрий провести всю соревновательную программу пятого этапа Кубка мира, или в каких-то гонках получит отдых.

Отмечу, что, кроме мужского спринта, в рамках пятого этапа Кубка мира, также запланированы женская спринтерская гонка (17 января), мужская и женская эстафеты (18 и 19 января), а также масс-старты у мужчин и женщин (20 января).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины провалила эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Фото bild. de

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter