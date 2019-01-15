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Старт этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге отменен: названа причина
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил отмену стартовой гонки (мужской спринт) на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге (на фото — биатлонный стадион 15 января), которая должна была состоятся в среду, 16 января. Причина — сильные снегопады, обрушившиеся на Германию.
«В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», — сказано в Twitter IBU.
Пока же тренеры сборной Украины обнародовали составы команд на этап Кубка мира в Рупольдинге. В мужских состязаниях выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. У женщин Украину представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина.
Кстати, во время паузы в состязаниях наши биатлонисты Анастасия Меркушина, которой 14 января исполнилось 24 года, и Дмитрий Пидручный прошли медицинское обследование в одной из клиник Мюнхене.
К счастью, проведенная магнитно-резонансная томография серьезных проблем не выявила. Как сообщил сайту biathlon.com.ua президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, проблемы Меркушиной с коленом были связаны со скоплением жидкости и образованием опухоли в районе коленного сустава. После проведения специальных процедур спортсменка на два дня освобождена от нагрузок, после чего сможет вернуться к стартам. Правда, для полного избавления от этой проблемы необходима инъекция, требующая специального разрешения Всемирного антидопингового агентства.
Что же касается Пидручного, то у него небольшие проблемы с мышцей плеча. С капитаном нашей команды работают доктор и физиотерапевт, после чего будет ясно: сможет ли Дмитрий провести всю соревновательную программу пятого этапа Кубка мира, или в каких-то гонках получит отдых.
Отмечу, что, кроме мужского спринта, в рамках пятого этапа Кубка мира, также запланированы женская спринтерская гонка (17 января), мужская и женская эстафеты (18 и 19 января), а также масс-старты у мужчин и женщин (20 января).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины провалила эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Фото bild. de
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