В Бельгии украли предполагаемую картину Микеланджело (фото)

Мир

Из церкви Святого Людгера в бельгийской коммуне Зеле неизвестные похитили изображающую Святое Семейство картину, датируемую XVI веком. Исчезновение картины заметили две прихожанки, возлагавшие цветы на алтарь.

Предполагается, что картина может быть утерянным шедевром работы одного из величайших мастеров эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти. Как сообщает издание The Guardian, местный пастор Ян Ван Ремдонк, который увлекается историей и в свободное время пишет книги, провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, что церковная картина очень напоминает один из набросков, достоверно сделанных рукой Микеланджело. Своими предположениями священник поделился с родными, друзьями и членами церковного совета. Кража произошла за несколько дней до того, как в церковь должен был прибыть вызванный Ремдонком итальянский эксперт-искусствовед.

61-летний Ремдонк считает, что пропавшая картина может быть оценена в сумму до 100 миллионов долларов. Хотя изначально, до установления авторства, она оценивается примерно в 12 тысяч долларов. Картина была подарена церкви 16 лет назад бывшим бельгийским сенатором Этьеном Коорманом.

Как писали ранее «ФАКТЫ», в Румынии под деревом нашли украденную шесть лет назад картину Пикассо.

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