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Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
«Живем с мужем по-стариковски в частном доме, получаем субсидию и экономим на всем. В том числе и тепле. Ведь газ подорожал, а печку в свое время выбросили. Теперь жалеем — дорогим газом не согреешься. Подумываем продавать дом, но не придется ли в таком случае возвращать субсидию. Слышала, что при продаже жилья субсидианту нужно вернуть сэкономленные суммы. Правда ли это?» Вера Семеновна, Киев
В департаменте социальной политики Киевской горгосадминистрации «ФАКТАМ» сообщили: выплата субсидий регулируется Положением о порядке назначения жилищных субсидий (утверждено постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года № 848 с изменениями). И субсидия является безвозвратной адресной государственной помощью проживающим в жилых помещениях (домах) гражданам, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, нести расходы на управление многоквартирным домом.
Изменение формы собственности жилья никак не влияет и не связано с получением жилищной субсидии.
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Напомним, что субсидия не назначается, когда отапливаемая площадь в многоквартирном доме превышает 120 квадратных метров и 200 квадратов — в индивидуальном. Эта норма не действует в случаях: детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных, таких, где на начало месяца (с которого назначается субсидия) проживают трое и более детей с учетом тех, над которыми установлена опека, а также если в жилых помещениях (домах) оформлено два и более отдельных лицевых счета (при условии, что счета разделены до 1 мая 2018 года) и отапливаемая площадь части помещения каждого домохозяйства, на которую назначается субсидия, не превышает 120 квадратных метров для квартир и 200 — для частных домов. Но судьбу субсидий в отдельных случаях может решать специально созданная комиссия при райадминистрациях, которая рассматривает и учитывает конкретные обстоятельства каждого домохозяйства.
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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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