Монетизация субсидий: сделано важное разъяснение

Деньги

Ощадбанк не будет взимать комиссию с получателей субсидий, участвующих в их монетизации. Такое разъяснение опубликовано на странице Урядового портала в Facebook.

Здесь также отметили, что в случае, если получатель субсидии проживает в сельской местности и в его населенном пункте нет отделения Ощадбанка, ему не нужно ехать в ближайшее отделение.

«Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском/поселковом совете можно передать новый пакет документов — в мае 2019 года всем субсидиантам, или новым нынешним заявителям — и специалисты сделают все самостоятельно», — отметили в правительстве.

Первые «живые деньги» на счета получателей субсидий начнут поступать уже с 1 января 2019 года, однако это касается только тех, кто впервые обращается за помощью. Остальным придется дождаться 1 мая.

Разъяснение правительства

Напомним, из 55 миллиардов гривен, предусмотренных для субсидий в 2019 году, 20 миллиардов правительство намерено выплатить субсидиантам «живыми деньгами». Монетизация субсидий будет происходить в три этапа.

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