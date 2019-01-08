27.69 / 28.05 31.41 / 32.08
Киев: -11
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Монетизация субсидий: сделано важное разъяснение

7:56 8 января 2019   1656
Монетизация субсидий: в правительстве сделали важное уточнение
Инф. «ФАКТОВ»

Ощадбанк не будет взимать комиссию с получателей субсидий, участвующих в их монетизации. Такое разъяснение опубликовано на странице Урядового портала в Facebook.

Здесь также отметили, что в случае, если получатель субсидии проживает в сельской местности и в его населенном пункте нет отделения Ощадбанка, ему не нужно ехать в ближайшее отделение.

«Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском/поселковом совете можно передать новый пакет документов — в мае 2019 года всем субсидиантам, или новым нынешним заявителям — и специалисты сделают все самостоятельно», — отметили в правительстве.

Первые «живые деньги» на счета получателей субсидий начнут поступать уже с 1 января 2019 года, однако это касается только тех, кто впервые обращается за помощью. Остальным придется дождаться 1 мая.

Разъяснение правительства

Напомним, из 55 миллиардов гривен, предусмотренных для субсидий в 2019 году, 20 миллиардов правительство намерено выплатить субсидиантам «живыми деньгами». Монетизация субсидий будет происходить в три этапа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Киев
-11

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 749 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины