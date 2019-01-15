Скандальной Насте Рыбке в Таиланде вынесли приговор

Мир

Во вторник, 15 января, в Таиланде был вынесен приговор скандально известным Насте Рыбке и Алексу Лесли. Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов признали себя виновными проведении незаконного секс-тренинга в Паттайе зимой 2018 года. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое осужденные уже отбыли в СИЗО.

Теперь власти Таиланда предпринимают меры по депортации Вашукевич и Кириллова в Россию и Республику Беларусь.

Напомним, Настя Рыбка, а затем и Алекс Лесли, попали на первые полосы самых популярных в мире газет и журналов в связи с книгой, которую они издали — «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». На это чтиво обратил внимание российский оппозиционер Алексей Навальный. Внимательно изучив описание любовных похождений девушки из Бобруйска, а также ее странички в соцсетях, Навальный сделал неожиданное открытие — он обнаружил доказательства коррупционных связей между миллиардером Олегом Дерипаской и тогдашним заместителем премьер-министра России Сергеем Приходько.

Оказалось, что Настя Рыбка не раз весело проводила время в компании господина Дерипаски и даже была на его яхте в то время, когда туда под большим секретом доставили господина Приходько. Скандал получился знатный. Дерипаска подал в суд на Рыбку, обвинив ее в распространении информации о частной жизни. Заметьте — не в клевете.

Затем выяснилось, что Настя является ученицей популярного в Москве секс-гуру Алекса Лесли и что именно он научили ее премудростям успешной секс-охоты на олигархов. Оказалось также, что Александр Кириллов стал вдохновителем написания книги.

Рыбка и Лесли упивались обрушившейся на них славой. Пребывая в эйфории, парочка отправилась в Паттайю. И вот там в конце февраля 2018 года их арестовали. Операцию проводила местная полиция. Лесли обвинили в организации и проведении в отеле платного секс-тренинга. Он все отрицал.

Однако Алекса и Настю продолжали удерживать под арестом. Им отказывали в освобождении под залог. В отчаянии Лесли и Рыбка обратились с просьбой о помощи к американским властям. Они утверждали, что у них есть аудиозаписи, доказывающие наличие связей президента США Дональда Трампа с Кремлем. Их якобы тайно делала Настя, когда находилась в компании Дерипаски и его знакомых. Однако американские спецслужбы не проявили интерес к предложению секс-охотницы и ее гуру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter