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Экс-футболист «Ливерпуля» и «Челси» зажег в музыкальном телешоу с хитом 1980-х (фото, видео)
Бывший футболист «Порту», «Ливерпуля», «Челси», «Фенербахче» и сборной Португалии Раул Мейрелеш принял участие в песенно-пародийном шоу в эфире португальского телевидения.
Один из самых колоритных персонажей в европейском футболе 2000-х (едва ли не половина его тела украшена татуировками) стал героем программы Lip Sync, в которой звезды из разных сфер перевоплощаются в известных исполнителей, пародируя их образы и манеру пения.
Раулу Мейрелешу досталась роль Антонио Вариасоэша, чья короткая, но зрелищная музыкальная карьера продолжалась с 1978 года до смерти в 1984-м. Бывший полузащитник сборной Португалии (78 поединков и 10 мячей в ее составе) исполнил композицию O Corpo É Que Paga — один из главных хитов 1980-х местной сцены.
Отмечу, что Раул Мейрелеш четырежды стал чемпионом Португалии в составе «Порту», выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов с «Челси», а с «Фенербахче» добыл «золото» чемпионата Турции.
*Страсть к тату Раул Мейрелеш передал и супруге Ивони
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-голкипер «Барселоны» и звезда «ПСЖ» записали крутой трек.
Фото Getty Images
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