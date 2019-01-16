Интеллектуальное кольцо, созданное киевлянином, меняет цвет в тон одежды (фото)

Стиль жизни

На всемирной выставке электроники в Лас-Вегасе CES кольцо, созданное Владиславом Гуристримбой, вызвало настоящий ажиотаж. Оно выполнено из серебра, а камень (искусственно выращенный кристалл) способен менять цвет в тон наряду женщины, благодаря настройке с помощью приложения смартфона, к которому нужно приложить украшение. О своем изобретении, а также о том, что его впечатлило на выставке, Владислав Гуристримба рассказал в интервью «ФАКТАМ».

«Создавая украшение, я решил упростить жизнь женщинам»

— Владислав, как вам пришла идея создания столь необычного кольца?

— Стало интересно объединить фэшн-индустрию и современные технологии, ведь рынок ювелирных украшений очень консервативен. Кроме того, создавая интеллектуальное кольцо, я решил упростить жизнь женщинам. При наличии такого украшения не нужно иметь десятки других и мучиться, подбирая под определенную одежду. Мое кольцо меняет цвет в зависимости от цветовой палитры наряда женщины. Вы фотографируете свою одежду, кольцо прикладываете к смартфону, и приложение рекомендует вам цвет камня в кольце в зависимости не только от цвета платья, но и от времени года, от того, что сегодня в тренде.

— И сколько же цветов в ассортименте?

— Полная палитра.

— Цвета помады и ногтей принимаются во внимание?

— Хорошая ремарка. Буду думать, как и это учесть.

— На одном из фото у вас на пальце ваше кольцо. Его могут носить и мужчины?

— Нет, оно женское. Я демонстрировал кольцо на выставке как его создатель.

*Владислав Гуристримба: «Интеллектуальное кольцо может стать альтернативой множеству украшений, так как подойдет под любой наряд»

— Сколько же времени оно активно?

— В нем батарея. Она держит заряд около пяти часов. Для подзарядки достаточно поместить украшение в портативный кейс, в котором в течение 15−30 минут кольцо подзаряжается. Но и в неактивном состоянии искусственно выращенный кристалл розового кварца очень красив.

— Читала, что одна зарубежная компания предлагает кольца, которые вибрацией реагируют на сообщения в смартфоне, другая — кольцо, на которое можно записать сообщение.

— Таких вещей, которым пытаются придать функции смартфона, наушника или фитнес-браслета, сейчас немало. Мое кольцо лишено их, это прежде всего ювелирное украшение.

— Какая реакция была на вашу разработку на выставке электроники в Лас-Вегасе?

— Реакция превзошла мои ожидания. Наблюдался большой интерес со стороны как всемирно известных технологичных компаний, так и фэшн-брендов.

*Подзарядить кольцо можно в течение 15−30 минут в специальном кейсе

— Получили какие-то конкретные предложения?

— Пока озвучить их не могу.

«Рулонный телевизор выезжает из маленькой коробочки, а после окончания просмотра фильма или программы так же легко сворачивается»

— Какие разработки украинских изобретателей были представлены на выставке в Лас-Вегасе?

— Наш павильон презентовал восемь стартапов. Все они были интересны. Среди них — вечный блокнот. Он создан из специальной полимерной бумаги, на которой можно писать любой ручкой. После чего запись легко стирается. Такой блокнот не боится влаги, его можно даже опустить в воду, и ничего с ним не случится. Еще наши ребята представили 3D-принтер, который печатает шоколад. Прибор способен стать востребован как в промышленных масштабах, так и для ресторанов. С помощью этого принтера можно создать из шоколада любую форму, надпись и декорировать этим десерты.

— Интересно.

— А еще был представлен специальный бокс для фотосъемки в домашних условиях. Он правильно управляет светом и позволяет, к примеру, качественно снять любой товар. Умный ошейник для домашних любимцев помогает следить за их здоровьем и снабжен множеством других функций. Также интересна разработка — фэшн-фотоаппарат из картона без единой электронной детали. Он фотографирует на кассету, и можно моментально получить снимок.

— Какие инновации зарубежных коллег вас поразили?

— Компании показали то, что нас ожидает в будущем. Многое превосходило все ожидания. На таких выставках нужно обязательно бывать инноваторам, тогда будут рождаться идеи совершенно другого уровня. Например, гибкие экраны телевизоров уже представляют не только флагманские бренды, но и компании второго эшелона. Рулонный телевизор выезжает из маленькой коробочки, а после окончания просмотра фильма или программы так же легко сворачивается.

— И это наверняка свидетельствует о том, что скоро такие телевизоры станут массовым явлением?

— Вполне возможно. Такого типа телевизоры помогают экономить пространство в интерьере. Один мой друг сказал: «Обязательно куплю себе такой, так как мой огромный телевизор закрывает шикарный вид из окна».

— Несколько лет назад я беседовала с легендарным кутюрье Пьером Карденом. В квартирах его дизайна (в последнее время он строит по всему миру дворцы света) нет традиционной мебели. Картина и есть кондиционер, скульптура бабочки — кресло…

- Весьма интересно. Еще одна тенденция — умный дом. В будущем можно будет иметь помощника-робота и управлять им с помощью голоса. При этом даже не надо доставать из кармана смартфон. Просто велите ему включить телевизор или выключить в комнате свет.

«Робот контролирует сон человека и определяет, когда его лучше разбудить, чтобы человек чувствовал себя хорошо»

— Насколько проще будет жить! Ранее я брала интервью у продюсера Леди Гаги Ральфа Саймона, который стоял у истоков создания индустрии мобильных развлечений. Он говорил, что через несколько лет появится устройство, способное считывать сон человека. Проснувшись, его можно будет посмотреть, как фильм.

— Сон человека — сегодня предмет пристального внимания инноваторов. Много стендов на выставке было посвящено этому направлению. Например, одна из компаний представила робота, который контролирует сон человека и определяет, когда в интервале определенного времени его лучше разбудить, чтобы проснувшийся чувствовал себя хорошо. Тут же измеряются пульс, давление, после чего поступают рекомендации, как человеку лучше всего провести утро.

— Читала, что на выставке на многих произвел впечатление бургер с искусственным мясом. На вас тоже?

— К сожалению, его не видел.

— А чемодан с ушками, которые при касании начинают шевелиться, напоминая путешественнику о домашнем любимце?

— И это я не видел. Чтобы обойти все стенды (а выставка занимала площадь сродни четырем-пяти огромным стадионам, на ней свои инновации представили 4500 компаний со всего мира и посетили ее более 100 тысяч человек), у меня было всего полдня. Большую часть времени я находился на своем стенде, общался с посетителями, журналистами, потенциальными дистрибьюторами. Честно говоря, не было времени кофе выпить. А когда я смотрел другие павильоны, больше обращал внимание на технологии, которые будут формировать будущее.

— У вас конкуренты на выставке были?

— Нет, но в сфере фэшн-индустрии представлялись достаточно интересные разработки. К примеру, одна итальянская компания презентовала кружева, которые подсвечиваются с помощью оптического кабеля. Это очень красиво! При этом может меняться оттенок ткани.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Возможность изменить в мире что-то к лучшему.

— По образованию вы программист?

— Я маркетолог, двадцать лет назад мы с моим партнером создали одну из ведущих в Украине компаний, специализирующуюся на продаже товаров для дома.

— В быту вы, наверное, используете весьма оригинальные вещи?

— Управлять отоплением и кондиционированием вот уже пять лет я могу дистанционно.

— Над чем собираетесь работать дальше?

— Над реализацией своего проекта с интеллектуальным кольцом. Ведь пока это только начало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе автопилот Tesla нокаутировал российского робота, пожимавшего руку Путину.

Фото из альбома Владислава Гуристримбы

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