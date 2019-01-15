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В России продлили арест 12 пленным украинским морякам
В Москве военнопленным украинским морякам, захваченным 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива, продлили срок ареста. В СИЗО моряков будут держать до 24 апреля.
Судьи оглашали решения по отдельности каждой четверке подследственных. Пока что определена судьба 12 моряков. Под арестом до 24 апреля останутся:
- Роман Мокряк, Денис Гриценко, Богдан Головаш («Бердянск»);
- Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Вячеслав Зинченко, Андрей Драч («Никополь»);
- Евгений Семидоцкий, Михаил Власюк, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко (буксир «Яны Капу»).
Напомним, моряки сослались на свой статус военнопленных и отказались оглашать в суде любую информацию, кроме своих личных данных (имени и звания). Суд в Москве, тем не менее, отказался признавать моряков военнопленными. Предложение передать «дело моряков» военному суду было отклонено.
Ранее адвокат Николай Полозов получил сведения, что московские «органы» собираются расследовать «дело моряков» до конца мая, и все это время военнопленных собираются держать в СИЗО.
Фото OgonWatch/Twitter
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