Руководителя «Киевхлеба» обворовали в ресторане: как так получилось

Происшествия

В понедельник, 14 января, из кармана куртки посетителя ресторана на улице Эспланадной в центре Киева исчезли 72 тысячи гривен. Заявление в полицию об этом написал мужчина, представившийся руководителем «Киевхлеба». По его словам, перед обедом он повесил куртку на общую вешалку, не вынув из кармана денег. Но после обеда карманы оказались пустыми.

Полиция проверит записи камер видеонаблюдения из ресторана, однако установить, кто вытащил деньги, будет трудно — вешалка расположена в зоне, которую камеры не охватывают, рассказали «ФАКТАМ» в столичном главке Нацполиции.

По данным наших источников, инцидент произошел в ресторане PetruS-ь. Как стало известно «ФАКТАМ», пострадавший бизнесмен руководит не крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в столице ЧАО «Киевхлеб», а обществом с ограниченной ответственностью «Фирменная сеть «Киевхлеб» (зарегистрировано в том же здании, где находится и головной офис ЧАО, а также ряда «хлебных» компаний, имеющих общих бенефициарных собственников) и одной из городских общественных организаций.

Увы, «ФАКТАМ» нередко приходится сообщать о подобных случаях в Киеве. Так, в кафе у метро «Черниговская» вор украл мобильный у бармена прямо под камерой видеонаблюдения. В Соломенском районе воровка на ходу «чистила» рюкзак прохожей, не смущаясь того, что это происходило на глазах у полицейских. Да и сами правоохранители нередко становятся жертвами воров: у сотрудника Генпрокуратуры в метро украли удостоверение, пропуск и кошелек с деньгами, а у спикера ГПУ — бутерброды.

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