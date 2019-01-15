- 18:14 «Мое солнышко»: в сети показали трогательное видео встречи пленных украинских моряков с мамами
- 18:10 Таиланд продлил льготный визовый режим для украинцев
- 18:02 Здесь идет жесткая битва, — победительница «Україна має талант» об участии в американском шоу
- 17:50 Украинцев предупредили о возможных перебоях в работе КПВВ «Майорское» на Донбассе
- 17:43 Ударил ногой в живот: в Днепре неадекватный мужчина напал на школьницу
- 17:39 Алла Пугачева едва не задохнулась во время съемки
- 17:27 Названо количество международных учений ВСУ в 2019 году
- 17:05 Под Винницей попрощались с ветераном АТО
- 17:05 В Мариуполе приспустили флаги в знак траура по мэру Гданьска
- 17:02 Чудом выжили: под Киевом авто сбило маму с ребенком (видео 18+)
Таиланд продлил льготный визовый режим для украинцев
Правительство Таиланда продлило до 14 апреля 2019 года отмену платы за визу по прибытию (visa-on-arrival) для туристов из Украины. Об этом сообщает Туристическое управление Таиланда в Украине.
Напомним, предоставление бесплатных туристических виз по прибытию было введено с 15 ноября 2018 года. В прошлом году тайские курорты вошли в топ-10 туристических предпочтений украинцев.
В сообщении уточняется, что плата не взимается при условии, что пребывание в стране не превышает 15 дней.
Кроме украинцев бесплатные туристические визы по прибытию получили граждане еще 19 стран.
По данным министерства туризма и спорта Таиланда, за девять месяцев 2018 года Таиланд посетили более 28 млн иностранных туристов (на 8,7% больше, чем за тот же период в 2017 году). Они потратили $ 42,9 млрд, что на 10,9% больше, чем за девять месяцев 2017 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины. Безвиз распространяется на поездки с туристической целью длительностью до 30 суток.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм