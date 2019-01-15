Таиланд продлил льготный визовый режим для украинцев

Мир

Правительство Таиланда продлило до 14 апреля 2019 года отмену платы за визу по прибытию (visa-on-arrival) для туристов из Украины. Об этом сообщает Туристическое управление Таиланда в Украине.

Напомним, предоставление бесплатных туристических виз по прибытию было введено с 15 ноября 2018 года. В прошлом году тайские курорты вошли в топ-10 туристических предпочтений украинцев.

В сообщении уточняется, что плата не взимается при условии, что пребывание в стране не превышает 15 дней.

Кроме украинцев бесплатные туристические визы по прибытию получили граждане еще 19 стран.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда, за девять месяцев 2018 года Таиланд посетили более 28 млн иностранных туристов (на 8,7% больше, чем за тот же период в 2017 году). Они потратили $ 42,9 млрд, что на 10,9% больше, чем за девять месяцев 2017 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины. Безвиз распространяется на поездки с туристической целью длительностью до 30 суток.

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