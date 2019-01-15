Оставили ребенка на морозе: во Львове разгорелся скандал вокруг зарубежной экскурсии школьников

Происшествия

В соцсетях разгорелся скандал по поводу поездки учеников 10-х классов львовской школы № 98 в Италию. О поездке в Facebook написала мама одного из учеников Татьяна Бойко.

По словам женщины, поездка в Италию была организована директором СОШ N 98 и завучем для учащихся 10-х классов с 10 по 18 января текущего года, на которых были оформлены доверенности о сопровождении подростков.

Как сообщила Бойко, она ошибочно дала своему сыну вместо биометрического обыкновенный действующий загранпаспорт. Отметим, что для пересечения границы по такому документу, необходимо было оформить Шенгенскую визу.

Ребенок обнаружил это перед границей около 14:30 и сообщил завучу, на которую была выписана доверенность.

По словам Бойко, завуч школы, заявив, что что автобус не будет ожидать, пока родители привезут другой паспорт, в 15:00 оставила подростка на пункте пропуска, якобы договорившись с кем-то из пограничников, что его посадят в транспорт во Львов.

«Наш сын простоял на морозе -6 до 18 часов и никому до него не было дела … Окончательно промерзнув, он сказал, что будет искать транспорт, чтобы добраться на вокзал Чопа, который находится в 7 км и мы потеряли с ним связь», — пишет Бойко.

В результате парень приехал домой во Львов в 3 часа ночи. Ему помогли люди — какой-то человек довез до железнодорожного вокзала. Проводник взяла его в поезд без билета, так как билетов в кассе не было.

Мать пишет, что после пережитого сын сильно заболел и попал в стационар. У него температура 40.

Больше всего возмутило мать мальчика, что на границе автобус с детьми простоял около 4 часов. За это время родители могли бы преодолеть расстояние в 270 км. При этом еще у кого-то из детей были проблемы с доверенностями.

«У меня вопрос к этим „организаторам“: почему вы, организаторы поездки с детьми, еще на Железнодорожном вокзале Львова не взяли в руки паспорт и доверенность каждого из 25 детей, чтобы исключить такие „форс мажоры“? Не считали нужным? Даже у взрослых людей проверяют наличие всех документов перед посадкой в ​​автобус, а вы везли детей. И почему вы оставили нашего ребенка в ситуации, которая напрямую угрожала его жизни и здоровью?», — возмущается мама пострадавшего мальчика.

Как сообщает местное издание MediaStar, управление образования Львовского горсовета проводит проверку фактов, изложенных в социальных сетях, по ситуации, которая произошла во время зарубежной поездки учеников школы № 98. По результатам проведения этой проверки обещают принять определенные управленческие решения.

По информации издания, о том, что дети выезжают заграницу руководство школы не проинформировало ни отдел образования, ни управление образования, ни департамент, несмотря на то, что есть определенный порядок, утвержденный Кабинетом Министров Украины, согласно которому организуются поездки за границу.

Под постом Бойко появилось около 700 комментариев. Многие люди возмущены бездушием и безответственностью педагогов, которым доверили детей.

«Це не людський поступок з боку педагогів. За цей випадок організаторів відповідальних за життя кожної дитини в даній ситуації потрібно наказати по всій строгості законів».

«На жаль, стикалися з несправедливістю і бабською тупістю деяких «педагогів».

Но многие видят и вину самих родителей, которые не собрали ребенка как следует, не проверили его документы. А когда его оставили на границе, не приехали за сыном.

«Від 14:30 до 03.:00 години ночі, коли малий повернувся додому, пройшло більше 12 годин, це навіть більше ніж тривалість польоту в Нью-Йорк чи Торонто. Ну добре, всі вчителі погані. Питання — що увесь цей час робила добра мама, невже у віконце виглядала сина??? І чому в цій історії не згадується тато?»

«З 15:00 до 18:00, коли дитина стояла на кордоні, а батьки вдома строчили пост в фейсбуці. За цей час можна було приїхати і забрати дитину, чи привезти паспорт».

«Тут потрібно було вчителям викликати поліцію, передати хлопця їм, попередити батьків, а по приїзду з Італії написати на матір заяву про безвідповідальність у вихованні. Чому цілий автобус дітей мав чекати ще пів доби на морозі, поки зі Львова привезуть паспорт??? Ганьба матері однозначно».

Некоторые считают виновными обе стороны.

«Винні обидві сторони. Оскільки з обох боків злегковажили, не перевіривши добре документи. Так що, мамочка, признайте будь ласка і свою вину, а вже потім робіть когось винним».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине нередки случаи, когда ученики страдают от бездушия и произвола со стороны преподавателей. Так, жертвами странного поведения учительницы стали школьники-пятиклассники в Сумской области. В день приезда в школу аттестационной комиссии педагог закрыла детей в школьном классе на третьем этаже и сама заперлась вместе с ними. Дети-заложники смогли покинуть кабинет лишь после приезда полиции.

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