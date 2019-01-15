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Политика

ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты Украины

20:22 15 января 2019   323
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины. Таким образом, претендентов на высокий пост уже восемь. Подавать документы в ЦИК потенциальные кандидаты могут до 3 февраля 2019 года.

К числу зарегистрированных кандидатов добавились Анатолий Гриценко (выдвинут партией «Гражданская позиция»), Евгений Мураев (от партии «Наши»), Виталий Куприй (самовыдвиженец).

Согласно законодательству о выборах, на следующий день после регистрации кандидаты могут начинать политическую агитацию и вести ее вплоть до 24.00 29 марта 2019 года.

Регистрация кандидатов в президенты стартовала 31 декабря 2018 года. В ЦИК уже подали документы и зарегистрировались кандидатами Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик, Андрей Садовый.

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