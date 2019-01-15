- 20:49 В столице Кении террористы захватили большой отель с иностранцами
- 20:46 “Ест ли королева пиццу?”: Кейт Миддлтон ответила на вопросы детей и занялась готовкой
- 20:40 В Кривом Роге обрушилась крыша дома культуры: под завалом найден человек
- 20:22 ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты Украины
- 19:59 Украинские вузы заподозрили в необоснованном завышении цен на обучение: что об этом известно
- 19:26 История с «продажей» школьника в интернете получила продолжение
- 19:23 Разрушена коррупционная схема, препятствующая строительному бизнесу, — Мхитарян
- 19:20 Представлялся женщиной: в Одессе арестован мошенник, склонявший девушек к интиму
- 19:13 «1+1: Новая история» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:11 Под воздействием тока раны заживают в 4 раза быстрее: ученые придумали особую повязку
ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты Украины
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины. Таким образом, претендентов на высокий пост уже восемь. Подавать документы в ЦИК потенциальные кандидаты могут до 3 февраля 2019 года.
К числу зарегистрированных кандидатов добавились Анатолий Гриценко (выдвинут партией «Гражданская позиция»), Евгений Мураев (от партии «Наши»), Виталий Куприй (самовыдвиженец).
Согласно законодательству о выборах, на следующий день после регистрации кандидаты могут начинать политическую агитацию и вести ее вплоть до 24.00 29 марта 2019 года.
Регистрация кандидатов в президенты стартовала 31 декабря 2018 года. В ЦИК уже подали документы и зарегистрировались кандидатами Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик, Андрей Садовый.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм