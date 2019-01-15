Происшествия

В тюрьме в Виннице произошло убийство: детали происшествия

В Виннице в исправительной колонии случилось ЧП: в ночь с 14 на 15 января заключенный нанес смертельные удары сокамернику. Сейчас в колонии ведется поверка, допрашиваются свидетели происшествия.

Установлено, что убийство случилось после конфликта в камере между 32-летним и 29-летним заключенным. Итогом стычки стала смерть младшего из осужденных. Погибшего обнаружил один из заключенных и сообщил администрации исправительного учреждения.

Инцидент расследуется как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование контролирует Винницкая местная прокуратура.

Напомним, ранее в черниговском СИЗО нашли мертвым осужденного за двойное убийство, а в Одесской области за день случились два самоубийства в пенитенциарных учреждениях.

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