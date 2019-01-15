Правительство Терезы Мэй потерпело самое сокрушительное поражение в истории британского парламента

Мир

Вечером, 15 января, Палата общин парламента Великобритании подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом проект договора о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству. Возникшая ситуация оценивается как самый глубокий политический кризис в Британии после Второй мировой войны.

Он может привести не только к отставке правительства, но и к досрочным выборам, отсрочке Brexit и даже повторному референдуму по вопросу «развода» Британии и Евросоюза.

Против договора проголосовали 432 депутата, за него — 202 депутата. Никогда еще в истории британского парламента ни одно правительство не терпело поражения с таким разрывом голосов.

«Это катастрофическое поражение правительства», — заявил Корбин. После этого он официально внес предложение о вотуме недоверия правительству.

Мэй за минуту до этого объявила, что если оппозиция инициирует эту процедупу, то ее кабинет готов организовать обсуждение и голосование уже 16 января.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter