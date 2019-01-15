- 22:59 Невыполнимая задача: сеть насмешило видео с солдатом, не сумевшим набрать номер на дисковом телефоне
- 22:39 Правительство Терезы Мэй потерпело самое сокрушительное поражение в истории британского парламента
- 22:21 Ирина Шейк показала шикарную фигуру на новом соблазнительном фото
- 22:11 В тюрьме в Виннице произошло убийство: детали происшествия
- 21:41 Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери
- 21:39 Выяснилась новая проблема с экспрессом «Киев-Борисполь»
- 21:18 В России продлили арест раненым украинским морякам
- 20:49 В столице Кении террористы захватили большой отель с иностранцами
- 20:46 “Ест ли королева пиццу?”: Кейт Миддлтон ответила на вопросы детей и занялась готовкой
- 20:40 В Кривом Роге обрушилась крыша дома культуры: под завалом найден человек
Правительство Терезы Мэй потерпело самое сокрушительное поражение в истории британского парламента
Вечером, 15 января, Палата общин парламента Великобритании подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом проект договора о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству. Возникшая ситуация оценивается как самый глубокий политический кризис в Британии после Второй мировой войны.
Он может привести не только к отставке правительства, но и к досрочным выборам, отсрочке Brexit и даже повторному референдуму по вопросу «развода» Британии и Евросоюза.
Против договора проголосовали 432 депутата, за него — 202 депутата. Никогда еще в истории британского парламента ни одно правительство не терпело поражения с таким разрывом голосов.
«Это катастрофическое поражение правительства», — заявил Корбин. После этого он официально внес предложение о вотуме недоверия правительству.
Мэй за минуту до этого объявила, что если оппозиция инициирует эту процедупу, то ее кабинет готов организовать обсуждение и голосование уже 16 января.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм