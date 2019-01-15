План Brexit отправлен в мусорную корзину: что будет с Великобританией

Мир

Вечером, 15 января, Палата общин парламента Великобритании подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом проект договора о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Тем самым был запущен совершенно непредсказуемый процесс, который способен разрушить экономику Британии и негативно отразиться на ЕС в целом.

Лидер оппозиции Джереми Корбин инициировал вотум недоверия правительству Мэй. Возникшая ситуация оценивается как самый глубокий политический кризис в Британии после Второй мировой войны. Западные СМИ попытались просчитать все варианты дальнейшего развития событий.

Тереза Мэй остается на посту премьер-министра

Этот вариант оценивается как самый маловероятный. После действительно исторического поражения нынешнего правительства консерваторов, когда предложенный им план действий был отвергнут с наибольшим в истории британского парламента разрывом голосов (230), вряд ли Мэй стоит надеяться, что 16 января те же самые депутаты выразят ей доверие.

И все же теоретически такая возможность существует. И сама Палата общин его не исключает, потому что заранее было принято решение, согласно которого Мэй и члены ее кабинета в случае непринятия плана Brexit должны будут в течение трех дней представить на обсуждение парламента новый план.

Вот только проблема заключается в том, что в «разводе» принимают участие две стороны — Великобритания и ЕС. И выход королевства из состава ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. А новый план еще нужно согласовать с Брюсселем. А там давно дали понять, что не собираются ничего менять в утвержденных условиях Brexit. Правда, в декабре руководство ЕС на очередном саммите неохотно согласилось в случае крайней необходимости отсрочить выход Британии до лета.

Терезу Мэй и ее кабинет парламент отправляет в отставку

Это самый реалистичный сценарий, однако он может повлечь за собой множество вариантов. Первый из них — консерваторы по закону получают достаточно короткий срок на формирование нового правительства, поскольку у них большинство в парламенте. Одним из главных претендентов на пост премьер-министра является бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он — ярый сторонник Brexit, только выступает за его жесткий вариант. Это означает, что Джонсон готов на так называемый «обвальный» выход из ЕС, то есть выход без подписанного с Брюсселем соглашения. Эксперты предупреждают, что такого удара британская экономика может не пережить. Все торговые, финансовые, политические связи со странами ЕС окажутся разорваны за один день. Перестанут действовать различные важнейшие соглашения, благодаря которым британская экономика сегодня является заметной частью мировой экономики. Для простых британцев «обвальный» выход будет означать невозможность жить, учиться и работать в странах ЕС на протяжении длительного периода, пока не будет выработана новая модель отношений. Кроме того, из британских магазинов пропадут товары, производимые в странах Евросоюза, а британские товары лишатся доступа на европейский рынок. Джонсон уверяет, что это все страшилки, которым пугают противники Brexit. Он утверждает, что выход из ЕС без подписанного договора станет, конечно, шоком, но шоковая терапия несет за собой оздоровление экономики и ее неизбежный рост в краткосрочной перспективе.

Второй вариант после отставки правительства Терезы Мэй — досрочные выборы в Великобритании. Это произойдет, если консерваторы не смогут сформировать в условиях цейтнота новый кабинет. И это серьезный шанс для лейбористов во главе с Джереми Корбином взять власть в свои руки. Лейбористская партия находится в оппозиции с мая 2010 года. Ей на руку распри внутри Консервативной партии, возникшие из-за Brexit. ОБ этом не раз за последние месяцы Тереза Мэй предупреждала своих однопартийцев. Она говорила, что отказ поддержать план, согласованный с Брюсселем, означает победу Корбина.

Нынешний лидер лейбористов на данный момент выступает скорее за формальный выход из ЕС при условии сохранения максимально тесных связей с ним. Однако Корбин, чувствуя настроения в британском обществе, вполне может сыграть на них и объявить в случае своей победы на досрочных выборах о проведении повторного референдума по вопросы Brexit. И тогда, скорее всего, большинство британцев проголосует за то, чтобы остаться в составе Евросоюза. Это, между прочим, устраивает Брюссель, во всяком случае, нынешнее руководство ЕС. Однако мандаты председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы Европейского совета Дональда Туска истекают в 2019 году. Состоятся также очередные выборы в Европарламент. Есть основания полагать, что ключевые посты в органах управления ЕС попытаются получить евроскептики. Они уже сейчас, не скрывая, ведут переговоры друг с другом. Это и нынешний министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский, и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Они выступают категорически против дальнейшего укрепления централизации власти в Евросоюзе, поддерживают национальные интересы, ставя их выше общих интересов ЕС. Для евроскептиков Brexit очень важен. Выход Великобритании давал им дополнительные рычаги давления на Брюссель. Они заявляли, что тоже могут поднять вопрос о выходе своих стран из состава ЕС. Если евроскептики придут к власти в Еврокомиссии и Европейском совете до окончательного разрешения ситуации с британским «разводом», они наверняка постараются добиться Brexit как можно скорее.

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