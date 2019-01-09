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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1995
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 36×15 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Помните старую, как мир, поучительную прибаутку ''Не вино его сгубило, а ''Будь здоров!'' да ''Будь здоров!''? И я её хорошо помню. Особенно актуальной она мне кажется после затянувшихся новогодних праздников, когда народ потихоньку приходит в себя после частых застолий, на которых попробуй только не выпить… И там уже не имеет никакого значения, кто кого не уважает и кто кому ''падлюка, якщо з усіма не п'є''. Главный же аргумент — как можно не выпить, когда такой ''железный'' повод?!
Праздники, слава Богу, остались позади. И как-то совершенно невероятным совпадением стало напоминание о событиях, происходивших ровно 100 лет назад и имевших самое непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. А случилось так, что в 1919 году американской ''Партии запрета'', объединившей множества различных обществ трезвости, удалось добиться принятия 18-й поправки к Конституции США, согласно которой запрещались продажа, производство и транспортировка алкоголя по всей стране.
Вступивший в силу в Америке ''сухой закон'' мгновенно продемонстрировал, как могут быть извращены благородные цели, поставленные инициаторами его принятия. 1919-й год стал годом стремительного возрождения американской преступности. Взлетевшие цены на алкоголь и полное отсутствие конкуренции со стороны легальных производителей превратились в золотой источник прибыли для гангстеров. Объём нелегального кукурузного виски, произведенного, например, в 1924 году, намного превысил объём легального виски, произведенного в последний год перед принятием 18-й поправки!
Бутлегеры подкупали чиновников и полицию, владельцы магазинов, клубов и ресторанов вступали в сговор с преступниками. Страна погрязла в катастрофической коррупции, обыватели лихорадочно скупали запретные бутылки ''про запас''. Америка начала пить, как не пила никогда прежде. Истинными королями страны становились Аль Капоне и ему подобные главари мафии. 14 лет понадобилось американским властям, чтобы догадаться: законы, криминализующие большую часть жителей страны, — это плохие законы, которые исполняться не будут. Когда в Нью-Йорке смертность от алкоголизма (вызванная прежде всего частыми случаями отравления некачественными напитками) и насильственных преступлений достигла 85 человек на каждую тысячу жителей (!), закон был отменён.
Вспоминая сегодня горький американский опыт борьбы с пьянством и алкоголизмом и при этом умышленно не приводя подобные примеры из относительно недавней советской истории, я вот к чему подвожу вас, друзья мои. Бороться с этим общественным недугом одними только запретами — безуспешное дело. Воспитывать понимание меры (кстати, как вы понимаете, не только в употреблении алкоголя, но и во многом другом, искушающем нас в окружающем мире) — вот путь к достижению успеха.
Смотрю я на сегодняшнюю прекрасную ''Фигурку дня'' - и думаю не столько о воде, которую в кувшинах могла бы переносить эта красавица, а о вине, способном дарить многим людям, знающим меру, радость бытия. И при этом так и хочется процитировать гениального Омара Хайяма:
''Фаянсовый кувшин от хмеля, как во сне,
Недавно бросил я о камень. Вдруг вполне
Мне внятным голосом он
прошептал:''Подобен
Тебе я был. А ты подобен будешь мне…''
Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И мудрого знания меры. Во всём.
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
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