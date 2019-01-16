- 10:09 47-летняя Лера Кудрявцева впервые после родов показала фигуру в купальнике
- 10:06 McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac
- 9:58 Суд Кипра арестовал все имущество Фирташа
- 9:51 Американский дипломат рассказал, что заставит Россию уйти с Донбасса
- 9:50 Рианна подала в суд на собственного отца, наживающегося на ее имени
- 9:43 Грузия не поздравила Украину с Томосом: названа причина
- 9:35 Кольцо с бриллиантом: невеста вратаря сборной Англии едва не осталась без пальца
- 9:29 Одиозную украинскую журналистку выдворили из России
- 9:28 Что с ней: Мадонна шокировала восковым лицом
- 9:24 Обрушение крыши Дома культуры в Кривом Роге: появились фото с места ЧП
Цуренко разгромлена на Australian Open 17-летней дочерью российских эмигрантов
Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 24-ю позицию в мировом женском рейтинге, не смогла преодолеть второй круг Australian Open — первого в 2019 году турнира серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов.
Первая встреча на корте в официальных матчах с 17-летней Амандой Анисимовой (87-я), дочерью российских эмигрантов, переехавших в США, завершилась для нашей соотечественницы неудачей. По ходу матча Леся смогла взять всего два гейма (один из них — на подаче соперницы) и уступила юной американке по всем статьям — 0:6, 2:6.
Таким образом, Цуренко, заработав 105 тысяч долларов призовых, не смогла улучшить свой результат, показанный на прошлогоднем Australian Open, где также зачехлила свою ракетку во втором раунде. Лучшим же достижением на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» для Леси остается выход в третий круг в 2013 году.
Напомню, что завтра свои матчи в Мельбурне проведут еще две украинки: Элина Свитолина встретится с Викторией Кужмовой из Словакии, а Даяна Ястремская померяется силами с 23-й сеяной на турнире испанкой Карлой Суарес-Наварро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская добыла дебютную победу на турнире «Большого шлема».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
Ветер: 1 м/с 3
Давление: 734 мм