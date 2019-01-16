Почему украинские автомобилисты покупают все меньше бензина

Деньги

После нескольких дней стабильности цены на заправках вновь пошли вниз. Правда, бензин и дизтопливо с начала недели подешевели всего на пару копеек. А вот сжиженный газ падает в цене гораздо заметнее. В частности, во вторник, 15 января, даже сети заправок премиум-класса ОККО и WOG снизили стоимость сжиженного газа сразу на 29 копеек — до 12,74 и 12,72 грн за литр соответственно. В среду, 16 января, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 28,57 грн, дизельного топлива — 28,52 грн, а сжиженного газ — 12,59 грн.

Стоит отметить, что в общей структуре топлива, используемого украинскими водителями, бензин постепенно занимает все меньшую долю. По данным исследования, проведенного специалистами компании «Консалтинговая группа А-95», объем украинского рынка бензинов в 2018 году сократился на 4,9%. При этом доля бензинов внутреннего производства выросла с 40% до 43%. А вот импорт бензина в прошлом году упал на 9,5%. Основной объем импортных бензинов по-прежнему приходится на белорусское топливо. Хотя в 2018 году импорт горючего из Беларуси в Украину сократился на 10,9%, тогда как поставки из Литвы напротив, выросли на 7,6%.

«Процесс сокращения потребления бензина в Украине начался уже давно. Но наибольшей активности он достиг в последние четыре года. Пик пришелся на 2015-й, когда падение потребления бензина составило около 20%. Затем этот процесс замедлился, и в пошлом году сокращение потребления бензина составило около 5%. Уверен, что тенденция сохранится и в нынешнем году», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, это связано сразу с несколькими факторами.

«Первый, и основной, — это продолжающийся переход автомобилей на сжиженный газ как более экономичное топливо. То есть автовладельцы устанавливают оборудование, позволяющее использовать как бензин, так и сжиженный газ, однако, поскольку использование газа дает очень существенную экономию, автомобиль заправляют в основном этим топливом.

Второй фактор — это сокращение в целом автомобилей, работающих на бензине. Все чаще на нашем рынке можно встретить дизельные авто. Даже несмотря на то, что в последнее время стоимость бензина и дизтоплива почти сравнялась.

Это связано с тем, что в прошлом году дизтопливо очень подорожало на мировом рынке из-за повышенного спроса на него. С 2020 года ожидается ужесточение требований к качеству судового топлива, используемого кораблями при морских перевозках. Содержание серы должно быть гораздо ниже, чем сейчас, а значит, и цена такого топлива гораздо выше. Кроме того, многим судам придется переходить с мазута на дизельное топливо, а это огромные объемы горючего, которые теперь требует мировой рынок. А по мере роста мирового спроса на дизтопливо его цена поднимается и уже вплотную приблизилась к стоимости бензина А-95. Отечественный рынок всего лишь реагирует на мировые тенденции", — отметил Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что еще к началу 2018 года по объемам потребления сжиженный газ на 10% превзошел автомобильные бензины. При этом доля газа в общем балансе моторных топлив (бензины, дизтопливо, автогаз) составляла 23%. Сейчас эта доля еще выше.

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