Происшествия

Обрушение крыши Дома культуры в Кривом Роге: появились фото с места ЧП

В Кривом Роге Днепропетровской области, где обвалилось здание Дворца культуры «Коксохимический завод», из-под завалов удалось извлечь человека. 26-летний спасенный мужчина был передан медикам для обследования.

Гражданин оказался местным жителем. У мужчины закрытый перелом левого бедра, подозрение на закрытый перелом таза, а также вывих и перелом плеча. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2.

Более трех часов на месте обрушения работали спасатели и представители кинологической службы «Союз самаритян-кинологов Украины». Других пострадавших под завалами не выявлено.

Напомним, обрушение ДК «Коксохим» случилось около 18 часов 15 января. В неэксплуатируемом здании бывшего дворца культуры разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком. Обрушение зацепило зону фойе и зрительного зала на площади 960 квадратных метров.

За неполные два месяца это уже второе крупное обрушение в Кривом Роге. Ранее обвал случился в здании бывшего кинотеатра.

Фото 1kr.ua, dp.dsns.gov.ua

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