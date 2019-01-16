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- 9:24 Обрушение крыши Дома культуры в Кривом Роге: появились фото с места ЧП
Обрушение крыши Дома культуры в Кривом Роге: появились фото с места ЧП
В Кривом Роге Днепропетровской области, где обвалилось здание Дворца культуры «Коксохимический завод», из-под завалов удалось извлечь человека. 26-летний спасенный мужчина был передан медикам для обследования.
Гражданин оказался местным жителем. У мужчины закрытый перелом левого бедра, подозрение на закрытый перелом таза, а также вывих и перелом плеча. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2.
Более трех часов на месте обрушения работали спасатели и представители кинологической службы «Союз самаритян-кинологов Украины». Других пострадавших под завалами не выявлено.
Напомним, обрушение ДК «Коксохим» случилось около 18 часов 15 января. В неэксплуатируемом здании бывшего дворца культуры разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком. Обрушение зацепило зону фойе и зрительного зала на площади 960 квадратных метров.
За неполные два месяца это уже второе крупное обрушение в Кривом Роге. Ранее обвал случился в здании бывшего кинотеатра.
Фото 1kr.ua, dp.dsns.gov.ua
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