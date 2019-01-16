27.89 / 28.16 31.72 / 32.21
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Обрушение крыши Дома культуры в Кривом Роге: появились фото с места ЧП

9:24 16 января 2019   114
дк коксохим
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге Днепропетровской области, где обвалилось здание Дворца культуры «Коксохимический завод», из-под завалов удалось извлечь человека. 26-летний спасенный мужчина был передан медикам для обследования.

кинологи

Гражданин оказался местным жителем. У мужчины закрытый перелом левого бедра, подозрение на закрытый перелом таза, а также вывих и перелом плеча. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2.

кинологи

кинологи

Более трех часов на месте обрушения работали спасатели и представители кинологической службы «Союз самаритян-кинологов Украины». Других пострадавших под завалами не выявлено.

Напомним, обрушение ДК «Коксохим» случилось около 18 часов 15 января. В неэксплуатируемом здании бывшего дворца культуры разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком. Обрушение зацепило зону фойе и зрительного зала на площади 960 квадратных метров.

За неполные два месяца это уже второе крупное обрушение в Кривом Роге. Ранее обвал случился в здании бывшего кинотеатра.

Фото 1kr.ua, dp.dsns.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
-4

Ветер: 1 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины