Одиозную украинскую журналистку выдворили из России

Украина

Из России выдворили скандальную журналистку Елену Бойко, которая поддержала «русский мир» и в 2014 году выехала в Российскую Федерацию. Уроженка Львова активно принимала участие в российских ток-шоу и всячески поливала грязью Украину.

О выдворении Бойко сообщил в социальных сетях главред российского интернет-издания Руслан Осташко.

В Белгород ее привезли московские судебные приставы и передали местным. От депортации одиозную журналистку не спас и адвокат, приехавший к Бойко. По одной из версий, журналистке пообещали вывезти ее в Донецк. Но, судя по сообщениям в социальных сетях, ее на автомобиле доставили в пункт пропуска Нехотеевка, откуда прямая дорога ведет до Харькова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года Елену Бойко поместили в иммиграционный центр, ее собирались депортировать за нарушение сроков пребывания в России. В Украине журналистке инкриминируют ряд статей УК Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter