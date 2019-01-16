Кольцо с бриллиантом: невеста вратаря сборной Англии едва не осталась без пальца (фото)

Спорт

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд и его невеста (а заодно подруга детства) Меган Дэвисон (на фото) ждут первенца. В прошлом году вратарь подарил своей возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом. Только вот подарок принес девушке не только радость, но и неприятности.

Недавно Меган обратилась к 49 тысячам своих подписчиков в Instagram с просьбой дать ей совет, как снять кольцо. Палец девушки посинел, передавленный изделием из драгоценного металла, и ни один из известных девушке способов снять кольцо не работал. В ход шли масло, ведро со льдом, куда девушка опускала руку, однако все было безуспешно.

В результате Меган пришлось идти в ювелирную лавку, где оправу для кольца ей аккуратно разрезали. Позже девушка опубликовала фото «освобожденного» пальца.

«Спасибо большое всем за сообщения. Постараюсь ответить, когда пальцы вновь начнут чувствовать. Но сейчас я чувствую себя как Эдвард Руки-ножницы (персонаж фильма Тима Бертона. — Авт.), даже не могу намазать масло на тост», — написала Дэвисон в Instagram.

Отмечу, что Джорджан и Меган вместе уже восемь лет. Они познакомились еще в школе St Robert of Newminster Catholic School в английском Вашингтоне, когда ей было 14, а ему — 16 лет. С тех самых пор влюбленные не расставались, и вскоре наконец сыграют свадьбу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен рецепт успешной игры голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда в серии пенальти на ЧМ-2018.

Фото hellomagazine.com, Instagram



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter