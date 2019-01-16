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Политика

Грузия не поздравила Украину с Томосом: названа причина

9:43 16 января 2019   442
грузия
Инф. «ФАКТОВ»

В Грузии решили пока не поздравлять Украину с появлением независимой церкви, а занять выжидательную позицию. Грузинская православная церковь хранит молчание по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также от поздравлений воздержалась, но при этом четко объяснила причину.

На своей официальной странице в Twitter Зурабишвили призналась, что как ответственный президент не может вносить обострение в межцерковные отношения.

«От себя лично можно было бы легко поздравить украинцев с независимостью их Церкви, и это вполне естественно, учитывая наше собственное прошлое. Но как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат опасается каких-то последствий, я не могу усугублять ситуацию», — заявила грузинский президент.

саломе

Напомним, 6 января предстоятелю Православной церкви Украины был вручен Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. С этого дня поместная церковь Украины стала равноправной среди других церквей Вселенского патриархарата и единой канонически легальной православной церковью в Украине.

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