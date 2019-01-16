Суд Кипра арестовал все имущество Фирташа

Украина

На Кипре были арестованы активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, управляющая компания Group DF Holdings Limited, а также движимое и недвижимое имущество. Всего под арестом оказались активы на 46 млн долларов.

Арест на активы был наложен судом города Лимасол по иску российского банка ВТБ. Как сообщает российский «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, банк решил добиваться возврата по кредиту, предоставленному в 2015 году предприятиям, связанным с Фирташем. Кредит взяли компании Ukrainian Chemical Products (бывшее АО «Крымский титан) и «Титановые инвестиции». Вторая компания признана банкротом, а от первой российский банк добивается выплаты 39,4 млн долларов.

В банке ВТБ российским журналистам подтвердили информацию об аресте активов Фирташа и отметили, что приветствуют решение суда.

Напомним, ранее в Крыму оккупационная администрация заявила, что может национализировать завод «Крымский титан» Фирташа. Случилось это после кислотных выбросов предприятия, от которых пострадало население Армянска.

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