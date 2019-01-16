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Мир

McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac

10:06 16 января 2019   15
Биг Мак
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская компания McDonald’s потеряла экслюзивное право на использование торговой марки Big Mac на всей территории Евросоюза.

Как сообщает Reuters, дело против McDonald’s выиграла ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermacʼs.

Supermacʼs никогда не использовала название Big Mac для своих продуктов. Но американские конкуренты использовали схожесть названий Supermacʼs с бургером Big Mac для того, чтобы блокировать расширение ирландской сети.

В апреле 2017 г. Supermac's обратилась в Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) с требованием лишить американскую корпорацию прав на товарный знак Big Mac. Регулятор занял сторону Supermac's.

Решение ведомства позволяет другим компаниям наряду с McDonald’s использовать название Big Mac.

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