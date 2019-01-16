McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac

Мир

Американская компания McDonald’s потеряла экслюзивное право на использование торговой марки Big Mac на всей территории Евросоюза.

Как сообщает Reuters, дело против McDonald’s выиграла ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermacʼs.

Supermacʼs никогда не использовала название Big Mac для своих продуктов. Но американские конкуренты использовали схожесть названий Supermacʼs с бургером Big Mac для того, чтобы блокировать расширение ирландской сети.

В апреле 2017 г. Supermac's обратилась в Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) с требованием лишить американскую корпорацию прав на товарный знак Big Mac. Регулятор занял сторону Supermac's.

Решение ведомства позволяет другим компаниям наряду с McDonald’s использовать название Big Mac.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter