«Динамо» купило форварда — воспитанника «Реала» (фото, видео)

Спорт

Вечером в среду, 16 января, наконец-то завершилась эпопея с переходом в киевское «Динамо» нападающего голландского клуба «Виллем II» Франа Соля. Столичный клуб официально объявил о подписании с 26-летним испанцем контракта на пять лет. Новичок будет выступать в составе «бело-синих» под номером «9».

По информации голландских СМИ, сумма трансфера форварда (его рост — 180 см, вес — 77 кг), который в 20 поединках сезона забил за свой клуб во всех турнирах 17 мячей (ровно половину голов «Виллема II» — 13 из 26 — в чемпионате Нидерландов!), составила 3,5 млн евро.

Франсиско Соль, родившийся в Мадриде 13 марта 1992 года, с шести лет обучался в футбольных школах «Викальваро» и «Райо Вальекано», после чего в возрасте 10 лет присоединился к системе «Реала» и начал играть за одну из юношеских команд мадридского гранда (вместе за знаменитыми ныне Альваро Моратой, Лукасом Васкесом и Дани Карвахалем). В сезоне-2010/2011 он дебютировал на взрослом уровне за третью команду Королевского клуба.

*Нападающий юношеской команды «Реала» Фран Соль (крайний слева) поздравляет с голом будущих звезд футбола Альваро Морату и Лукаса Васкеса

Спустя два года нападающий был арендован клубом «Луго», выступающим во втором по силе испанском дивизионе. Затем в его карьере были «Овьедо» и «Вильярреал», после чего в 2016 году Соль заключил контракт с голландским «Виллем II», в составе которого в 88 поединках забил 47 мячей (в прошлом сезоне Франсиско доверили пробивать пенальти, и он реализовал шесть попыток из шести).

*В текущем сезоне форвард забил ровно половину мячей «Виллем II» в чемпионате Нидерландов — 13 из 26

Видео всех 47 мячей Франа Соля за «Виллем II»

К слову, в октябре 2017-го Солю провели операцию по удалению опухоли яичка, которая оказалась доброкачественной. После хирургического вмешательства футболист пропустил всего два матча команды из Тилбурга.

В мае 2018-го Фран женился на стюардессе Аиде. Месяц назад у пары родился сын.

*В мае прошлого года футболист женился на стюардессе Аиде

*С молодой мамой

*С новорожденным сыном

Кстати, когда фанаты «Виллем II» узнали о пополнении в семье своего любимца, после одного из матчей подарили ему мягкие игрушки.

*Молодой отец с подарками от болельщиков

*Фран с мамой и четвероногим другом Султаном

*С женой на отдыхе в Иордании

*26-летний испанец играет не только в футбол, но и на гитаре

Отмечу, что покупка Франа Соля подоспела как никогда вовремя, поскольку, как заявил президент клуба Игорь Суркис, если другому нападающему «Динамо» Артему Беседину понадобится операция на травмированном голеностопе, то он пропустит три-четыре месяца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» улетело в Испанию без Дуэлунда, Рудько и Калитвинцева.

Фото Getty Images, Twitter, Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter