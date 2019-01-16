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Политика

Захват украинских моряков: Турция наказала оккупантов в Крыму

11:24 16 января 2019   567
турция
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Россия захватила в Черном море три украинских судна и 24 моряков, Турция ужесточила санкции против оккупационной администрации Крыма. Оккупанты уже не рассчитывают на возобновление в ближайшем будущем работы парома Крым — Турция.

В администрации предприятия «Крымские морские порты», признают, что ситуация с паромом усложнилась после ареста украинских военных кораблей, отсутствует прогресс в переговорах с Турцией о возобновлении паромного сообщения.

Напомним, оккупационная администрация Крыма рассчитывала, что с осени 2018 года в Турцию из оккупированной Керчи будут ходить паромы.

25 ноября 2018 года Россия обстреляла и захватила в нейтральных водах украинские суда с экипажем. 24 украинских моряков вывезли в Москву и собираются судить за якобы нарушение российской границы. До апреля 2019 года моряки останутся в СИЗО.

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