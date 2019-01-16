Мир

В Сербии готовили покушение на Путина: что об этом известно

В среду, 16 января, в Сербии полиция арестовала 21-летнего ваххабита по подозрению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщило сербское издание «Правда». Подозреваемого зовут Армин Алибашич. Полицейский патруль остановил его на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек рюкзак молодого человека, в котором они обнаружили винтовку с оптическим прицелом.

Сразу после этого дома у Алибашича провели обыск. Был найден целый арсенал оружия, а также оборудование для изготовления бомбы, в том числе химикаты и компоненты для детонатора. Кроме того, Армин хранил флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), а также агитационные материалы и литература этой организации.

Сербские спецслужбы считают, что Алибашич намеревался отправиться в Белград, куда 17 января должен прилететь с официальным визитом Путин. Российский президент «является мишенью исламских террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ», пишет «Правда».

Западные эксперты подвергли сомнению эту версию. Они напоминают о том, что в Сербии уже больше месяца не стихают массовые акции протеста. В них принимают участие тысячи людей, недовольных политикой президента страны Александра Вучича. Сербы требуют его отставки.

Вучич категорически отказывается покидать пост. Он заявил, что не станет «кланяться оппозиции» даже, если на улицы выйдут 5 миллионов человек. Вместе с тем Вучич утверждает, что готов назначить внеочередные выборы в любой момент.

Напомним, что президент Сербии выступает за вступление республики в Евросоюз. Вместе с тем Вучич поддерживает тесные связи с Россией и Китаем. В Кремле не раз заявляли о том, что Сербия в силу исторических и культурных связей с Россией водит в сферу национальных интересов РФ.

За месяц акций протеста уже несколько оппозиционных лидеров и активистов стали жертвами нападений и избиений со стороны сторонников президента. Оппозиция обвиняет Вучича в кровопролитии. Есть основания полагать арест Армина Алибашича попыткой властей найти повод для того, чтобы полиция получила повод для жесткого разгона демонстрантов.

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