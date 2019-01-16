Футболист «Шахтера» стал третьим украинцем в датском «Вейле»

Спорт

Полузащитник столичного «Арсенал-Киев» Сергей Гринь, контракт которого принадлежал донецкому «Шахтеру», перешел в датский «Вайле», занимающий в чемпионате страны предпоследнее, 13-е, место.

Бывший игрок «Ильичевца», «Олимпика» и «Вереса», признававшийся лучшим футболистом Украины до 21 года, составит в датском клубе компанию экс-полузащитнику украинской «молодежки» и немецкого «Байера» Владлену Юрченко и уроженцу Одессы с конголезскими корнями (экс-одноклубник Гриня в «Олимпике») Эмерсону Иллое-Айете.

«Я счастлив стать игроком „Вайле“. До заключения контракта я разговаривал с Владисом-Эммерсоном и Владленом Юрченко, они положительно повлияли на мой выбор. Было интересно услышать о планах клуба на сезон. Я приехал в амбициозный и профессиональный датский клуб, где есть лучшие условия для моего будущего развития, как футболиста и человека», — рассказал 24-летний Сергей Гринь, заключивший с «Вейле» контракт на два с половиной года.

Напомню, что пару лет назад в составе «Вейле» (еще во втором дивизионе) играл нынешний форвард «Десны» Артем Фаворов, забивший в 13 поединках в Дании четыре мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины сменил клуб в Испании и принес миллион евро «Карпатам».

Фото ФК «Вейле»



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