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Спорт

Аутсайдер украинской премьер-лиги назвал имя нового главного тренера

12:41 16 января 2019   5
Игорь Леонов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Аутсайдер отечественной премьер-лиги «Арсенал-Киев», занимающий с восемью очками последнее место, назначил нового главного тренера. Им стал бывший футболист донецкого «Шахтера» 51-летний Игорь Леонов, который на тренерском поприще в 2011—2012 годах работал ассистентом Валерия Яремченко в «Мариуполе», а затем был исполняющим обязанностями наставника команды. Родившийся в Крыму специалист известен также по работе в селекционной службе «Шахтера».

За годы карьеры футболиста Игорь Леонов, кроме «Шахтера», выступал также в «Таврии», «Кремне», «Металлурге» Д., «Заре», австрийском «Санкт-Пельтене» и российских клубах «Вогларь-Газпром» и «Газовик- Газпром». В составе «Шахтера» он дважды становился обладателем Кубка Украины и четырежды завоевывал «серебро» чемпионата страны.

25 января «Арсенал-Киев» под началом нового главного тренера отправится на 24-дневный учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион России Вячеслав Грозный покинул пост наставника «Арсенала».

Фото ФК «Шахтер»

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