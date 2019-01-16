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Мир

Американка утверждает, что камера наблюдения засняла на кухне призрак ее умершего два года назад сына (фото)

12:40 16 января 2019   114
Фото призрака с камеры
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница американского города Атланта Дженнифер Ходж утверждает, что установленная на кухне ее дома камера наблюдения зафиксировала призрак ее сына Робби, умершего два года назад от передозировки наркотиков. Как сообщает Fox News, 57-летняя Дженнифер рассказала, что они с дочерью смотрели телевизор, лежа в кровати, когда на ее телефон поступило извещение от системы безопасности о том, что в доме замечен посторонний. Камера наблюдения, реагирующая на движение и шум, отправила на гаджет фотографию, где была видна полупрозрачная фигура. Когда женщины вбежали в помещение, там никого не было — как и никаких следов проникновения в дом.

Дженнифер уверена, что это был призрак Робби. «Он выглядел в точности, как он — борода и все прочее… Я не знаю, во что верить. Я все еще в состоянии шока», — говорит она, прибавляя, что до сих пор никогда не видела привидений. Миссис Ходж считает, что таким образом ее сын хотел сообщить ей, что с ним все хорошо в потустороннем мире, и она счастлива, что «ее дорогой мальчик всегда с ней».

Как ранее писали «ФАКТЫ», охранник снял ночью на видео призрак в пустом самолете и сбежал в ужасе.

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