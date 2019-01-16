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Волонтеры разоблачили еще одного российского оккупанта (фото)
Группа InformNapalm провела собственное расследование и разоблачила российского военного, который участвовал в оккупации Грузии в 2008 году. Учитывая, что военные преступления не имеют срока давности волонтеры InformNapalm опубликовали данные о военном с расчетом на будущий трибунал.
Анализ фотографий и данных в сети показал, что в оккупации Грузии участвовал российский военный Стас Лещинский — военнослужащий 417-го отдельного разведывательного батальона (в/ч 55 034, пункт постоянной дислокации — Ханкала, Чечня, ЮВО) из состава 42-й МСД ВС РФ.
Лещинский родился в 1982 или 1983 году в г. Верхняя Салда Свердловской области РФ. Учился в Верхнесалдинской школе № 2 с 1989 по 1998 г. В 1998—1999 годах учился в Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже. Военную службу россиянин проходил в 473-м окружном центре подготовки младших специалистов для мотострелковых войск (в/ч 31 612), в 7-й танковой бригаде (в/ч 89 547), в 417-м разведывательном батальоне (в/ч 55 034) 42-й МСД.
Напомним, ранее InformNapalm рассекретил российского майора, участвовавшего в оккупации Крыма, а также российских десантников, воевавших в Украине.
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