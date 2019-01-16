Украина

Морозы усилятся: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшее время

Пришедший в Украину циклон Florenz принес с собой не только очередное похолодание, но и снегопады. Такое резкое изменение погоды стало одной из причин увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим в некоторых украинских школах даже продлили каникулы. Однако медики говорят, что пик заболеваемости гриппом еще впереди.

Между тем украинцев интересует, какой будет погода в ближайшие дни, особенно в выходные. Ведь многие на Крещение собираются по традиции окунуться в прорубь. А сильное похолодание может этому помешать. Действительно ли в ближайшее время стоит ожидать крещенских морозов? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к украинским синоптикам.

По словам заместителя директора Украинского гидрометцентра Анатолия Прокопенко, серьезных осложнений погоды в ближайшее время ожидать не стоит.

— До 19 января в Украине ожидается незначительное повышение температуры, которое местами будет сопровождаться небольшим снегом, — говорит «ФАКТАМ» Анатолий Прокопенко. — Но уже с 19—20 января температура начнет постепенно снижаться. Вместе с тем прекратятся и снегопады. Таким образом, уже в начале следующей недели по ночам на большей территории страны столбики термометров покажут 3—8 градусов мороза. В центральных и северных областях по ночам температура опустится до 8—13 ниже нуля, местами — и до минус 15—16. Днем же в Украине ожидается от 1 до 6 градусов мороза.

А народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ» о том, что в Украину идут морозы до 15—20 градусов.

— В ближайшее время температура воздуха резко опустится. Местами она может достигнуть отметки минус 20, — говорит народный синоптик. — Такой мороз продержится практически до конца января. Возможны обильные снегопады. А вот в последние дни января и в первых числах февраля немного потеплеет. Впрочем, уже с 5 февраля к нам снова вернется морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами. 25 числа в Украину на несколько дней опять придет небольшая оттепель, после которой вернутся холода. Такая морозная погода продержится вплоть до женского дня — 8 Марта.

Таким образом, уже сейчас можно говорить, что зима сдвигается. Как мы видим, погода «живет» и «работает» по старому стилю, а не по новому, как живем мы.

Ранее другой народный синоптик Владимир Деркач также обещал «ФАКТАМ», что уже во второй половине января в Украину вернутся холода.

«Правда, серьезных морозов до минус 20 в январе не будет. Похолодание будет сопровождаться незначительными осадками в виде снега, а в последние дни первого месяца 2019 года даже возможно незначительное потепление», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от аномальных снегопадов пострадали жители Германии и Австрии. В частности, это стало причиной отмены старта этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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