Российский хоккеист не попал на игру и устроил пьяный дебош

Спорт

25-летний хоккеист Ярослав Косов (на фото), выступающий за «Нефтехимик» из Нижнекамска в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), «отличился» накануне гостевого поединка своей команды в Казани. Не попав в заявку на матч с «Ак Барсом», которым для «Нефтехимика» завершалась выездная серия из четырех поединков, спортсмен остался в отеле Marriott, где в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош и нецензурно выражался.

Косов был доставлен в ближайшее отделение полиции, где стражи правопорядка составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» и обязали выплатить штраф в размере 500 рублей (около 211 гривен). Инцидент произошел еще 30 декабря, но о нем стало известно только спустя две недели. Главные же неприятности хоккеиста ожидали впоследствии — клуб решил отчислить его, и фамилия Косова пропала из заявки нижнекамцев на сайте КХЛ.

Известно, что это уже не первый «залет» спортсмена — в частности, в мае 2018 года он, будучи игроком «Ак Барса», был оштрафован за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Добавлю, что это уже не первый инцидент в 2019-м с участием российских хоккеистов — в частности, 1 января на борту самолета Сочи — Москва бывший игрок СКА, ЦСКА и сборной России Олег Сапрыкин в состоянии алкогольного опьянения напал на бортпроводницу и подрался с другим пассажиром. Из-за этого самолет пришлось сажать в Воронеже, где Сапрыкин угрожал полицейским и сотрудникам службы безопасности аэропорта Воронежа и обещал позвонить «знакомым из Москвы».

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