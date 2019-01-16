Запугали ребенка: мошенник выманил у дочки нардепа 140 тысяч гривен (фото)

Происшествия

В понедельник, 14 января, телефонный мошенник выманил у дочери народного депутата Украины Юрия Соловья более 138 тысяч гривен. Это произошло в Ивано-Франковске около пяти часов вечера. В тот момент сам Юрий и его супруга находились в ресторане и отмечали праздник святого Василия (на Западной Украине его особенно почитают), их 15-летняя дочь Яна была дома. Неожиданно на мобильный девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее родители попали в ДТП, находятся в тяжелом состоянии и для их спасения нужно срочно перечислить 50 тысяч долларов. Когда оказалось, что дома у депутата такой суммы нет, «врач» согласился на то, что было — 1575 евро и 87,5 тысячи гривен. Деньги девочка должна была передать таксисту, который якобы будет везти ее родителей в больницу в Одессу.

— Полтора часа плача, шока и потрясения, — описал события народный депутат Юрий Соловей. — Ребенка вели по телефону по всему городу без возможности положить трубку. Недобросовестный таксист согласился взять у Яны деньги, повез их в Одессу получателю. Отпуская ребенка, ей пригрозили преследованием семьи, если она кому-нибудь что-нибудь расскажет. Слава Богу, таксиста нашли, курьера в Одессе взяли, осталось найти заказчика.

— Винить в этой ситуации ребенка трудно, каждый мог оказаться на месте этой девочки и, возможно, поступил бы так же, — сказал «ФАКТАМ» следователь Национальной полиции в Ивано-Франковской области Ярослав Гальма. — Тем более что ребенка запугали критическим состоянием родителей и до самой передачи денег таксисту не давали возможности положить трубку. Злоумышленник постоянно был с ней на связи, продолжать давить, мол, ее родителям с каждой минутой становится все хуже. Девочка была до такой степени напугана, что ей не пришло в голову усомниться в правдивости слов звонившего, ее даже не насторожил тот факт, что деньги через таксиста почему-то нужно передавать в Одессу.

Касательно таксиста: мошенник не был с ним в сговоре, он сказал ребенку подойти к первой попавшейся машине. Несколько водителей отказывались везти посылку в Одессу — мол, далеко. Наконец, один из таксистов согласился. Мошенник потребовал дать ему трубку, продиктовал водителю другой номер телефона для связи. Девочка отдала таксисту деньги, тот уехал. Только тогда она получила возможность позвонить отцу, и выяснила, что они с мамой сидят в ресторане и ни в какое ДТП не попадали.

Юрий Соловей тут же позвонил в дежурную часть, сообщил о мошенничестве, совершенном в отношении его дочки. Хорошо, что девочка запомнила номер машины — мы быстро вычислили местонахождение таксиста. Он был еще только в Тысменице (это всего 12 километров от областного центра), когда его остановили, отвезли в райотдел, и дальнейшие действия он совершал уже после инструктажа правоохранителей. С помощью оперативно-технических средств нам очень быстро удалось вычислить того, кому должны были передать деньги в Одессе. Также мы установили, что заказчик преступления звонил девочке из исправительной колонии на территории Одесской области. Теперь мы устанавливаем его личность. Деньги были возвращены депутату. По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье 190. Дальнейшую судьбу телефонного мошенника будет решать суд.

— Я горжусь своей дочкой, ее любовью к родителям и смелостью, — написал Юрий Соловей в Facebook. — Она еще маленькая и не понимает, что на свете много плохих людей, которым безразличны судьбы других, в том числе детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании банды телефонных мошенников, которые выманивали деньги у жителей Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Волынской областей. Наладили такой «заработок» люди, которые отбывали наказание в луганской тюрьме — на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

А житель Кривого Рога, находясь в Свердловской исправительной колонии Луганской области, выманил у граждан Украины 1,2 млн гривен.

Но бывали случаи, когда полиция попросту отпускала телефонных мошенников, которых поймали люди.





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