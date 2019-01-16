В UFC назвали пять лучших нокаутов в истории чемпионата (видео)

Спорт

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) по случаю своего 25-летия (организация была основана в ноябре 1993-го) определил пять лучших нокаутов в поединках по смешанным единоборствам, которые проводились за всю историю проведения промоушена.

Журналисты организации при отборе лучших моментов обращали внимание не только на красоту самого удара, но и его важность. Победителем же в данной номинации стал ирландец Конор Макгрегор за нокаут в бою с Хосе Альдо из Бразилии, который прошел 12 декабря 2015 года. Уже на 13-й секунде Конор нанес решающий удар (эпизод на фото) — соперник, падая, также ответил Макгрегору, но при этом подняться с настила октагона уже не смог. Эта победа стала самой быстрой в истории титульных боев UFC.

Отмечу, что Макгрегор после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре минувшего года занимает девятое место в рейтинге UFC независимо от весовой категории. Лидирует же в нем тяжеловес Даниэль Кормье, на втором месте располагается Джон Джонс (полутяжелый вес), третья позиция за Нурмагомедовым (легкий вес).

Не так давно стало известно, что Макгрегор может провести еще один бой по правилам бокса, в котором его соперником станет бывший спарринг-партнер американец Пол Малиньяджи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ММА назвали лучший нокаут 2018 года.

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