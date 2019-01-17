Сбежавшая из России теннисистка показала неприличный жест болельщикам на Australian Open (видео)

Спорт

24-летняя теннисистка Юлия Путинцева (39-я позиция в мировом женском рейтинге) не справилась с нервами после поражения во втором круге Australian Open, первого турнира серии «Большого шлема» в 2019 году, от швейцарки Белинды Бенчич (49-я).

Покидая корт после матча, завершившегося не в ее пользу (5:7, 6:4, 2:6) Путинцева, которая родилась в Москве и до 2012 года выступала за Россию, после чего из-за финансовых разногласий теннисной федерацией страны принявшая решение выступать под флагом Казахстана, показала средний палец болельщикам, которые в большинстве своем поддерживали на протяжении поединка ее соперницу.

Wow! Yulia Putintseva giving the finger has she walked off court!#AusOpen pic.twitter.com/Hz1v0O2dk3 — Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) 16 января 2019 г.

Реакция оргкомитета Australian Open, а также Женской теннисной ассоциации на данный инцидент пока неизвестна. Добавлю, что ранее Путинцева сгоняла агрессию на своем тренере — в частности, в августе 2017-го по ходу матча в Нью-Хэйвене против француженки Ализе Корне, который завершился безвольным поражением Юлии (0:6, 0:6), она вызвала на корт и обвинила в отсутствии поддержки тренировавшего ее в то время Романа Кислянского. Впоследствии Путинцева извинилась перед своим наставником, написав пост в Instagram, — видимо, чего-то подобного стоит ожидать от теннисистки и на этот раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко разгромлена на Australian Open 17-летней дочерью российских эмигрантов.

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