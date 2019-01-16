Происшествия

В закарпатской школе обвалилась крыша столовой: фото и видео с места ЧП

Из-за обильных снегопадов в Закарпатье в школе села Колодное Иршавского района была разрушена крыша столовой. Никто из учеников не пострадал, но пока что ученикам придется обойтись без горячих обедов. В столовой подсчитывают причиненный ущерб и планируют ремонт крыши. По предварительным данным, убытки составили 700 тыс. гривен.

Пострадавшая от непогоды столовая располагалось отдельно от помещения школы. «Старые деревянные стропила не выдержали веса толстого слоя снега и обвалились, при этом сама шиферная кровля не была разрушена», — уточнил глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

Обвал случился в ночь на 14 января. Разрушения персонал школы заметил, когда пришел утром на работу. Учебный процесс в школе не прерывали.

Напомним, ранее в Кривом Роге обвалилась крыша в здании старого дворца культуры, а до этого из-за непогоды рухнула крыша в доме престарелых села Вишневое Днепропетровской области. 11 января в Харькове случился обвал на рынке: на людей упала крыша торгового павильона.

Сильные снегопады, приведшие к разрушениям инфраструктуры, в Украину принес циклон Florenz с севера Европы. Каких погодных сюрпризов ждать в ближайшие дни, читайте в статье «Морозы усилятся: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине».

Фото carpathia.gov.ua

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