В Польше накаляется атмосфера ненависти: почему убили мэра Гданьска Павла Адамовича (фото)

Мир

Скончавшегося 14 января от полученных накануне ножевых ранений, нанесенных во время проведения общепольской акции доброты, 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича похоронят в субботу, 19 января. Этот день будет объявлен днем национального траура. Публичная расправа психически ненормального преступника над известным политиком вывела на акцию в память о нем более 15 тысяч человек. Мэра уже назвали жертвой атмосферы ненависти. И его уже однажды «хоронили». Летом 2017 года, когда он заявил о готовности принять беженцев с Востока, польские националисты из организации Młodzież Wszеchpolska («Молодежь общепольская») опубликовали в интернете «Акт политической смерти Павла Адамовича».

— На заявление мэра по данному инциденту прокуратура ответила, что, по ее мнению, это нельзя считать призывом к ненависти, и прекратила рассмотрение дела. Никто за это наказание не понес. Организация, опубликовавшая «акт смерти», продолжает действовать, а мэра нет, — говорит польская активистка украинского происхождения, продюсер экспедиции Ukraїner Наталья Панченко.

Наталья Панченко

Наталья уже десять лет живет в Варшаве, и говорит, что на ее глазах менялась атмосфера в стране, разжигалась межнациональная рознь и ксенофобия.

— «Температура» накалялась последние несколько лет, — рассказывает Наталья Панченко. — Но если предыдущая власть осуждала неприятные инциденты, показывала, что открытость и уважение к ближнему — это хорошо, то нынешняя имеет несколько иную политику. Не осуждает, например, проведение националистических маршей, закрывает глаза на осквернение украинских памятников, принимает противоречивые законы о Волынской резне, тем самым давая недовольной части общества еще один повод «четвертовать» украинцев. Но дело не только в украинцах. Своих соотечественников поляки тоже не любят. В стране произошло деление на лучших и худших, на сторонников консервативной политической партии «Право и справедливость» и оппозицию, националистов и левых, на более католических и менее католических. На тех, кому нравится и кому не нравится WOŚP (Большой оркестр праздничной помощи). На тех, кто уважает его основателя и руководителя Ежи Овсяка, и кто его презирает…

— Расскажи подробнее о благотворительной акции, которая закончилась так трагически.

— Ей уже 27 лет. В День большого финала, как это было 13 января, волонтеры по всей стране, от маленьких сел до крупнейших городов, ходят с ящиками по улицам и собирают деньги, которые потом идут на закупку медицинского оборудования для больниц. В Польше вряд ли удастся найти больницу, в которой нет оборудования, купленного с помощью WOŚP. Более того, есть такие лечебные учреждения, в которых все имеющееся оборудование было приобретено именно в рамках этой акции.

Вечером, в заключение мероприятия, в городах подсчитывают собранные волонтерами деньги, которые затем официально передают организаторам, проводят праздничный концерт и запускают в небо свет доброты (фейерверк).

Павел Адамович был одним из волонтеров нынешней акции. Днем он собирал деньги в ящик на улицах Гданьска, а вечером, во время празднования, благодарил жителей своего города за участие в Большом оркестре. Как известно, в момент, когда он стоял на сцене, ожидая вместе с тысячами людей запуска в небо света доброты, на сцену вышел 27-летний убийца с ножом и нанес мэру три удара в сердце.

На первый взгляд, могло показаться, что это просто какой-то психопат убил мэра, но это не так. Адамович был не просто мэром, а убил его не просто психопат. Всё намного глубже.

— Мотив убийцы: в тюрьме, где он без вины отсидел пять лет, над ним издевались, и к этим издевательствам был причастна политическая партия «Гражданская платформа», членом которой до 2015 года был Павел Адамович.

— 27-летний задержанный отсидел срок за вооруженные нападения на банки и только в декабре вышел на свободу. Он имеет проблемы с психикой (это официально подтверждено). Мысль убить бывшего представителя либерально-консервативной партии, известного человека, во время концерта у него возникла не спонтанно. Он готовился к этому покушению. Но на что-то же он должен был опираться, формулируя в своей голове тезис, что над ним издевалась «Гражданская платформа». Вероятнее всего, он услышал о нем от СМИ. То есть были журналисты, которые что-то подобное сказали. Были те, кто побуждал этих журналистов такое сказать. И были те, кто никак на это не реагировал. Вот это и есть полный список соучастников резонансного преступления, подобного которому Польша не помнит.

— За что поляки любили и ненавидели Адамовича?

— Кому-то он не нравился, потому что поддерживал общество ЛГБТ и даже принимал участие в его парадах. Кому-то — тем, что хотел принимать беженцев, что уважал украинцев и вообще иностранцев, был когда-то членом «Гражданской платформы»…

Но если бы его не любили, то не выбирали бы мэром Гданьска шесть каденций подряд, начиная с 1998 года. Он был мэром города, в котором родился, прожил всю жизнь и который безгранично любил. Это безопасный европейский город. Павел пропагандировал открытость и уважение к человеку.

Но самое страшное — то, что смерть мэра Гданьска может не стать концом этой истории, а быть лишь ее началом.

* В Гданське около 16 тысяч человек вышли на акцию и почтили память убитого мэра города Павла Адамовича

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 53-летний Адамович перенес пятичасовую операцию: нож попал в сердце, а также повредил органы брюшной полости.

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