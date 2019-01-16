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Декларационная кампания-2019: у налогоплательщиков появилась новая возможность
В Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных украинцами в 2018 году. Сообщить фискальной службе о своих доходах декларанты могут лично, по почте, направив письмо с уведомлением о вручении и описью отправленных документов, или заполнив электронную форму налоговой декларации.
Для упрощения процедуры подачи налоговой декларации ГФС введен новый сервис в Электронном кабинете плательщика.
Он предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.
Как сообщили в налоговой, воспользоваться указанным сервисом могут украинцы, которые в соответствии с законодательством обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также те, кто хочет подать декларацию, чтобы получить налоговую скидку.
Перед тем, как воспользоваться новым сервисом, необходимо в любом аккредитованном центре сертификации ключей (АЦСК) получить личную электронную цифровую подпись. В большинстве АЦСК такуя услуга бесплатна.
При этом в налоговом ведомстве отмечают, что информация из Государственного реестра физических лиц, на основании которой автоматически заполняется декларация, может быть не полной, поскольку там не отображаются данные о доходах, полученных от физических лиц и иностранные доходы. Поэтому при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские чиновники, а также другие субъекты декларирования, получив дорогостоящие подарки, должны внести их данные в финансовую отчетность. Декларированию подлежат все подарки, стоимость которых превышает восемь тысяч 810 гривен.
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