Украина

В Украине началась кампания по декларированию доходов за 2018 год: что нужно знать

В Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных украинцами в 2018 году. Известить госорганы о своих финансовых успехах в прошлом году декларанты могут как лично, так и по почте, направив письмо с уведомлением о вручении и описью отправленных документов или же заполнив электронную форму налоговой декларации. Ранее сообщалось, что госчиновники должны указать в декларациях подарки, стоимость которых превышает 8810 гривен.

В Государственной фискальной службе обратили внимание декларантов на то, что при отправлении документов по почте, налогоплательщик должен сделать это не позже, чем за пять дней до истечения предельного срока представления налоговой декларации. А при представлении налоговой декларации в электронной форме — не позднее окончания последнего часа дня, в который истекает предельный срок.

Также в службе обратили внимание на то, что в 2018 году был расширен круг плательщиков, которые обязаны и / или имеют право подать декларацию. Так, это обязали делать получателей вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) в соответствии с условиями гражданско-правового договора в случае, если такие доходы получены от физических лиц — плательщиков единого налога четвертой группы.

В течение 2019 имеют право подать декларацию с целью получения налоговой скидки граждане, которые понесли расходы:

в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства;

в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае если такой плательщик имеет статус внутренне перемещенного лица.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции, уволенному в феврале 2018 года, который забыл задекларировать имущество на общую сумму, превышающую 60 млн гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter