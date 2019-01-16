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В США взорвали легендарный стадион (видео)
В городе Милуоки (штат Висконсин, США) демонтируют легендарную арену «Брэдли-центр», на которой с 1988 года проводил свои домашние матчи клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс».
Перед нынешним сезоном команда переехала на новенький многофункциональный стадион «Файсерв-форум», и с сентября рабочие были заняты разборкой старой арены. Для облегчения демонтажа металлической крыши «Брэдли-центра» было принято решение подорвать ее, при этом жители близлежащих домов, в некоторых из которых повыбивало окна, с пониманием отнеслись к подобным действиям рабочих.
Также власти Милуоки пока не определились, что будет строиться на том месте, где стоял ранее стадион.
Добавлю, что свой единственный чемпионский титул НБА «Бакс» завоевали в 1971 году, проводя домашние матчи на «Мекка Арена», — задолго до того, как переехали на «Брэдли-центр».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный баскетболист установил уникальное достижение в НБА.
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